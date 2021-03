Secondo quanto di apprende, il sub-brand di OPPO, sta per rilasciare sul mercato un device denominato “Realme V13”. Il suddetto dispositivo dovrebbe presentare un display a 90 Hz e un processore MediaTek Dimensity 700. Stando alle ultime indiscrezioni, arriverà il 31 marzo.

Realme V13: cosa sappiamo?

Non è insolito che i produttori di telefoni abbiano determinati modelli esclusivi per mercati selezionati. La serie V di smartphone di Realme è un esempio ed è esclusiva per la Cina. Il produttore asiatico prevede di annunciare un nuovo terminale la prossima settimana che arriverà con il moniker Realme V13.

Il device arriverà due mesi dopo il Realme V15. Ha un design che può essere definito un mash-up quest’ultimo e il Realme V11 5G. Nella parte anteriore, ha un pannello con selfiecam incastonata in un foro nell’angolo sinistro come il precedente modello, mentre la parte posteriore con il suo alloggiamento per la fotocamera è simile a quella del dispositivo annunciato mesi or sono.

Il poster sopra condiviso su Weibo da un utente chiamato “Arsenal” mostra che il V13 avrà il suo foro nell’angolo in alto a sinistra dello schermo. Non conosciamo il tipo di schermo, anche se possiamo vedere che ha uno scanner di impronte digitali montato lateralmente; dal teaser promozionale sappiamo solo che il display avrà una frequenza di aggiornamento di 90 Hz. Altri dettagli rivelati dal poster includono un processore 5G, la capacità della batteria di 5000 mAh e 256 GB di spazio di archiviazione. Ha anche un jack audio e una porta USB-C nella parte inferiore e sarà disponibile in blu e nero.

Secondo la fonte che ha pubblicato l’immagine, il telefono condivide specifiche simili a Realme V5 e Realme Q2 ma ha un processore Dimensity 700 sotto il cofano. L’uomo ha aggiunto anche che il telefono avrà 8 GB di RAM e un prezzo di ¥ 1799 (~ $ 275). Sarà in vendita il 31 marzo e sarà venduto nei canali offline dell’azienda.

