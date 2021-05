Il Realme RMX3142 con processore Qualcomm Snapdragon 768G è appena stato avvistato in rete; potrebbe essere un rebrand dell'OPPO K9 5G e rilasciato per il mercato locale cinese.

Arriva il rebrand dell'OPPO K9 a marchio Realme

Il colosso della tecnologia cinese ha annunciato l'OPPO K9 5G con chipset Snapdragon 768G in Cina all'inizio di quest'anno. Un nuovo telefono Realme con il numero di modello RMX3142 e avente lo stesso chip è emerso su Geekbench . Sembra che potrebbe arrivare presto in Cina come una versione rebadged dell'OPPO K9 5G.

L'elenco Geekbench dell'RMX3142 non menziona esplicitamente che dispone dello Snapdragon 768G. L'elenco lo menziona solo con il nome in codice “lito” e con la frequenza di base di 1,80 GHz. Lo smartphone RMX3142 è stato individuato nel sito di certificazione TENAA in Cina il mese scorso. Il sito ha menzionato che il terminale sarà alimentato da un processore octa-core da 2,8 GHz. Quindi, si può dire che l'RMX3142 sia dotato del chipset Snapdragon 768G.

L'elenco Geekbench ha rivelato inoltre che disporrà di 8 GB di RAM e del sistema operativo Android 11. Ha ottenuto un punteggio di 3234 e 7216 nei test single-core e multi-core della piattaforma di benchmarking.

Le altre specifiche dell'RMX3142 menzionate nel suo elenco TENAA sono identiche a quelle del K9 5G. Secondo GSMArena, il telefono OPPO potrebbe arrivare sui mercati globali con il marchio Realme. Tuttavia, poiché il telefono ha ricevuto la certificazione TENAA, dovrebbe essere lanciato presto anche in Cina. Alcuni rapporti suggeriscono che potrebbe rompere la copertura come Realme V25 5G.

Per chi non lo sapesse, questo è dotato di specifiche come un display S-AMOLED Full HD + da 6,43 pollici, una fotocamera frontale da 32 megapixel, una tripla lente da 64 megapixel + 8 megapixel + 2 megapixel, una batteria da 4.400 mAh e un lettore di impronte digitali posto sotto lo schermo. Il telefono dovrebbe arrivare nelle varianti di 6 GB / 8 GB / 12 GB RAM e nelle varianti di archiviazione da 128 GB / 256 GB.

