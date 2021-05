OPPO ha annunciato lo smartphone K9 5G in Cina. È arrivato come successore del K7 5G dello scorso anno. È il primo telefono della serie K del marchio a presentare un display ad alta frequenza di aggiornamento. Lo smartphone è dotato di altre interessanti funzionalità come un potente chipset di fascia media con supporto 5G, una batteria di grandi dimensioni con funzionalità di ricarica rapida e un sistema a quattro sensori con main camera 64 megapixel.

Specifiche e caratteristiche di OPPO K9 5G

L’OPPO K9 5G ha uno schermo AMOLED da 6,43 pollici con un design a perforazione. Offre una risoluzione Full HD + di 1080 x 2400 pixel, un rapporto di aspetto 20: 9, una frequenza di aggiornamento di 90 Hz e una frequenza di campionamento tattile di 180 Hz. L’azienda afferma che lo schermo del device è integrato con un lettore di impronte digitali sullo schermo di sesta generazione.

Il chipset Snapdragon 768G alimenta il terminale con 8 GB di RAM LPDDR4x. Il dispositivo viene fornito con un massimo di 256 GB di memoria nativa e manca il supporto per uno slot per schede microSD. Si avvia al sistema operativo Android 11 basato su ColorOS 11.1.

Sul lato anteriore dell’OPPO K9 5G c’è una fotocamera selfie da 32 megapixel. Il sistema a quattro fotocamere sul retro del telefono ha un obiettivo principale da 64 megapixel, un sensore ultrawide da 8 megapixel con un FOV di 119 gradi e una lente macro da 2 megapixel.

L’OPPO K9 5G ha una batteria da 4.300 mAh che offre una ricarica rapida da 65 W. Secondo la compagnia cinese, il telefono può caricarsi completamente in soli 35 minuti utilizzando il caricabatterie rapido da 65 W. Per un’esperienza di gioco più fluida, il telefono viene fornito con dissipatore di calore raffreddato a liquido VC, piastra di rame e foglio di grafite conduttivo termico multistrato per la dissipazione del calore. Il K9 5G offre agli utenti altre funzionalità come uno slot dual SIM, 5G, Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 5.1, GPS, USB-C e un jack audio da 3,5 mm.

Prezzi e disponibilità di OPPO K9 5G

L’OPPO K9 5G ha un prezzo di 1.999 Yuan (~ $ 309) per la versione di archiviazione da 8 GB RAM + 128 GB e 2.199 Yuan (~ $ 339) per la variante di archiviazione da 8 GB RAM + 256 GB. È disponibile in due colori come Spades K (nero) e Wings of Symphony (sfumatura blu).

