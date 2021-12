Realme: un misterioso device appare all'orizzonte

Le immagini del nuovo Realme RMX3310 suggeriscono quali saranno le specifiche tecniche di bordo; il device in questione potrebbe essere il prossimo telefono della serie GT.

Realme: cosa sappiamo del prodotto emerso sul TENAA?

Il sub brand di OPPO dovrebbe annunciare il telefono di punta Realme GT 2 Pro alimentato dallo Snapdragon 8 Gen 1 questo mese.

I marchi cinesi si stanno preparando per lanciare più flagship in simultanea. Ad esempio, Motorola dovrebbe annunciare Moto Edge S30 con chip Snapdragon 888+ insieme all'Edge X30 alimentato da Snapdragon 8 Gen 1. È probabile che Xiaomi svelerà la serie di smartphone Xiaomi 12 con Snapdragon 870 e Snapdragon 8 Gen 1 entro la fine di dicembre. Sembra che Realme potrebbe anche svelare un altro telefono della serie GT insieme al GT 2 Pro. Il terminale con numero di modello RMX3310 sembra essere uno smartphone della serie GT, ed è appena stato approvato dall'autorità cinese TENAA.

Il RMX3310 ha dimensioni di 162,9 x 75,8 x 8,6 mm e pesa 199,8 grammi. Dovrebbe arrivare in più colori come nero, bianco, blu e verde in Cina. L'aspetto del telefono è quasi identico al GT Neo2. Ha un pannello AMOLED da 6,62 pollici che offre una risoluzione Full HD+ e uno scanner di impronte digitali sullo schermo.

L'RMX3310 è alimentato da un processore octa-core da 2,84 GHz, che potrebbe essere il SoC Snapdragon 888. Nel mercato locale, potrebbe arrivare con 8 GB / 12 GB di RAM e 128 GB / 256 GB. Non è chiaro se arriverà con Android 11 o con l'ultimo sistema operativo di Google

È probabile che offra un valore tipico totale di 5.000 mAh per la batteria. Sebbene il telefono non sia ancora apparso alla certificazione 3C, potrebbe supportare la ricarica da 65 W.

Per quanto riguarda il reparto fotocamere, l'RMX3310 ha uno snapper selfie da 16 megapixel. Il suo pannello posteriore ha un obiettivo principale da 50 megapixel, un obiettivo da 8 megapixel e una fotocamera da 2 megapixel.

Se volete davvero fare un'affare però, vi segnaliamo il Realme GT Master Edition con Snapdragon 778G, modem 5G, display AMOLED co refresh rate da 120 Hz, Dual SIM, ricarica super veloce da 65W in promo speciale a 349,00€ su Amazon al posto di 399,00€. Sbrigatevi, perché è un'offerta a tempo limitato.