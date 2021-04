Realme terrà un mega evento di lancio il 4 maggio in cui si prevede che possa lanciare tantissimi nuovi dispositivi; dal Realme X7 Max 5G alle nuovissime smart TV di ultima generazione.

Realme: quali prodotti vedremo durante l’evento?

Nell’ultima edizione di Ask Madhav, il CEO di Realme India Madhav Sheth ha confermato che il marchio terrà il suo più grande evento di lancio dell’anno il 4 maggio. Ha rivelato che la società annuncerà il primo smartphone con chipset Dimensity 1200 e alcuni altri prodotti. Si ipotizza che il telefono Realme Dimensity 1200 arrivi nel mercato indiano con il moniker Realme X7 Max 5G.

La conferma di Sheth sull’evento di lancio del 4 maggio può essere vista dopo il minuto 9:00 nell’episodio di Ask Madhav. Il mega show si terrà per celebrare l’anniversario dell’azienda. Oltre allo smartphone con il chip di punta di MediaTek, la società prevede di lanciare diversi nuovi prodotti. Uno di questi sembra essere la nuova TV Realme, come ha affermato Sheth: “Stiamo anche portando una nuova esperienza cinematografica con controllo vocale a mani libere con Dolby Vision e Esperienza audio. “

Il diriante ha recentemente rivelato che la compagnia lancerà presto una nuova TV 4K da 43 pollici e ha anche accennato all’arrivo di un nuovo prodotto da 49 pollici / 50 pollici con un’esperienza home theater. Resta da vedere quali altri prodotti verranno annunciati il ​​4 maggio in India.

Tornando al telefono alimentato Dimensity 1200, sembra che il Realme GT Neo presentato in Cina poche settimane or sono, verrà commercializzato in India con il moniker di Realme X7 Max 5G. Una recente fuga di notizie ha affermato che potrebbe arrivare in varianti come 8 GB di RAM + 128 GB di spazio di archiviazione e 12 GB di RAM + 256 GB di spazio di archiviazione. Dovrebbe essere disponibile in diverse opzioni di colore come Mercury Silver, Asteroid Black e Milky Way.

Il Realme X7 Max 5G dovrebbe arrivare con uno schermo S-AMOLED Full HD + 120Hz da 6,43 pollici, chip D1200, RAM LPDDR4x, memoria UFS 3.1 e una batteria da 4.500 mAh con supporto per la ricarica rapida da 50 W.

L’X7 Max potrebbe essere dotato di una snapper frontale da 16 megapixel e di un sistema a tripla lente così ripartito: 64 megapixel + 8 megapixel (ultrawide) + 2 megapixel (macro). Si prevede che offra altre funzionalità come uno scanner di impronte digitali in-display, un jack audio da 3,5 mm e il sistema operativo Android 11 basato su Realme UI 2.0.

