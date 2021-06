Realme entra a gamba tesa nel settore delle pulizie automatiche e lo fa con TechLife Robot. Dopo aver visto quanto costa al lancio questo aspirapolvere – e quello che può offrirti – te ne innamorerai perdutamente. Lava anche il tuo pavimento!

La cosa interessante di oggi è che ho anche la possibilità di permetterti di pagarlo ancora meno attraverso dei coupon che ho scovato. Attento però: i codici sconto che ti fornirò sono limitati, solo pochi utenti riusciranno ad attivarli.

Realme TechLife Robot: lava e aspira, che potenza

Un design super premium, che rende questo gioiello del brand un vero e proprio complemento d'arredo. So bene però che, naturalmente, non è certamente questo lo scopo primario di oggetti di questo tipo. Infatti, se sono qui a raccontarti di come Realme abbia deciso di sfornare un alleato per le pulizie domestiche di questo tipo, è perché sotto il profilo tecnico c'è da rimanere esterrefatti.

Un motore aspirante da 3000PA, raro da trovare nei prodotti in questa ascia di prezzo, e una batteria da 5200 mAh, che darà al robot sufficiente vita per pulire anche le case più grandi.

Già con questi presupporti, la pulizie di casa diventa molto più semplice. Questo gioiellino diventerà il tuo migliore amico anche per altri motivi però. Uno è il serbatoio della polvere: è enorme! Con 600 ml a disposizione, non dovrai svuotarlo tutto il giorno e potrai quindi risparmiare tempo.

La seconda ragione è qualcosa che chiunque possegga un robot aspirapolvere desidera: la navigazione laser LDS. Il dispositivo è in grado di realizzare delle mappe super dettagliate delle zone da pulire, tenendo conto di mobili e ostacoli reali, non stimati. In questo modo, complici i 38 sensori antiostacolo e anticaduta, le pulizie sono più veloci ed efficaci. Soprattutto, non devi correre a recuperarlo dopo che è rimasto incastrato da qualche parte. A differenza di molti dispositivi concorrenti, che ne possono realizzare solo una, il prodotto di realme si spinge fino alla realizzazione di ben 5.

Già queste caratteristiche basterebbero per farti amare la novità della compagnia, ma io ho ancora tanto da raccontarti. Ad esempio, perché limitarsi ad aspirare, se si può anche lavare contemporaneamente? Già, perché con lo speciale serbatoio secondario (300 ml per l'acqua e 350 per raccogliere la polvere), puoi eliminare peli, polvere, sporcizia e capelli dal pavimento mentre lo stesso viene anche lavato e pulito a fondo. Farà tutto il tuo migliore alleato per le pulizie domestiche! Decidi solo come far percorrere al dispositivo lo spazio da pulire. Meglio un percorso ad “S” oppure ad “Y”? Il secondo simula proprio il lavaggio a mano e rende quindi il risultato finale molto simile a quando sei tu a passare il mocio!

E alla fine, poteva mai mancare tutta la parte smart? Conoscendo realme, naturalmente no. Collega il tuo gioiello a Internet attraverso il WiFi e gestiscine ogni aspetto attraverso l'applicazione: programma la pulizie, la quantità di acqua da usare durante il lavaggio, le pareti virtuali e le zone dove non lavare per alcuna ragione. Sempre da smartphone, naturalmente, puoi gestire anche le tue mappe e non solo: hai un potenziale infinito per il tuo concentrato di tecnologia.

No, non l'ho dimenticato, c'è anche quello che tutti amano: la possibilità di chiedere agli assistenti vocali Google Home o Alexa di pulire casa! Questo robot è ovviamente compatibile anche con loro.

Realme TechLife Robot: prezzo folle al lancio

Ti ho anticipato che avrei potuto aiutarti a portare a casa questo gioiello a prezzo ridotto. Come? Sfruttando la promozione di lancio sullo store ufficiale presente su Aliexpress!

Puoi scegliere se avere il modello base oppure quello con il secondo serbatoio e i panni per lavare il pavimento! In entrambi i casi, usando lo speciale codice, ottieni prezzi speciali:

modello base: metti il prodotto nel carrello, applica il codice “96ROBOT”, paga appena 276,47€;

metti il prodotto nel carrello, applica il codice “96ROBOT”, paga appena 276,47€; versione 2-in-1 con serbatoio per lavare: metti il prodotto nel carrello, applica il codice “96ROBOT1”, paga solo 310,01€.

La cosa interessante? In entrambi i casi, poi optare per spedizioni da magazzino europeo (Francia) rapide e gratis!

Prova a prendere il modello completo a poco più di 200€!

Per celebrare il lancio del robot di realme, ogni giorno – fino al 25 giugno – dalle 20 alle 21 ora locale, avrai la possibilità di pagare l'edizione con serbatoio per lavare, e ben 12 panni lavaggio, a poco più di 200€. Come?

Dalle 20 alle 21, collegati alla pagina ufficiale e cerca il codice sconto speciale che apparirà di volta in volta, solo a quell'ora. Se sarai il fortunato che lo applicherà per primo (uno al giorno per dieci giorni) pagherai il modello super completo poco più di 200€! Uno sconto pazzesco, per pochi però!

Buona fortuna!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.

Home