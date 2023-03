Realme si lancia negli smartphone pieghevoli: in arrivo entro fine 2023

In attesa del Realme C55 con Dynamic Island, in arrivo in Europa “a breve”, in rete si discute già di un altro dispositivo mobile del marchio cinese che potrebbe arrivare nel 2023. Di cosa si tratta? Dell’attesissimo smartphone pieghevole firmato Realme che, molto probabilmente, si allineerà alle offerte già proposte da OPPO, ma soprattutto all’esperienza che a breve OnePlus introdurrà sul mercato.

Il primo foldable Realme sta per arrivare

La società sotto BBK Electronics, azienda madre anche di OPPO, OnePlus e vivo, ha già confermato nel contesto del Mobile World Congress di Barcellona che sta lavorando a un telefono pieghevole da lanciare entro fine anno. Una recente anticipazione è arrivata proprio in queste ore dal vicepresidente Madhav Sheth, come potete comprendere dal tweet sottostante.

Nonostante il piacevole teaser per i veri fan, in attesa di un modello tra il Flip con formato a conchiglia e il Fold con formato a farfalla, molti utenti hanno colto l’occasione per sottolineare aree di miglioramento per gli smartphone dal form factor tradizionale, sulle quali intervenire prima del debutto dei foldable.

Certo è che l’introduzione di un nuovo smartphone pieghevole potrebbe rivoluzionare il segmento, specie se si dovesse trattare di un device dal prezzo ridotto rispetto alla concorrenza. Con una soluzione più economica, con ogni probabilità titani come Samsung e OPPO potrebbero trovarsi costretti a seguire il trend con un abbassamento del cartellino.

Le possibili specifiche tecniche

Anticipare la scheda tecnica è molto difficile allo stato attuale, essendo una delle prime notizie relative al foldable Realme. Alcuni fattori da prendere in considerazione non mancano: in primis, il lancio già avvenuto del Realme GT 3 con la sua folle ricarica rapida cablata da 240W. L’azienda riuscirà a implementare una tecnologia simile all’interno del primo pieghevole del brand? In tal caso, lato marketing bisognerebbe aspettarsi una spinta notevole su tale caratteristica, essendo l’autonomia uno dei problemi chiave degli smartphone foldable.

Chissà poi se Realme porterà la “Mini Capsule”, ovvero la sua alternativa alla Dynamic Island di Apple, sul medesimo dispositivo.