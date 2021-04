Ieri, Realme ha tenuto un evento di presentazione in Cina per annunciare gli smartphone facenti parte della serie Realme Q3; dopo giorni di leaks e indiscrezioni, la compagnia cinese ha ufficializzato il Q3i, il Q3 e il Q3 Pro. Ora ci sono un paio di nuovi dispositivi del brand che sono apparsi nel database della normativa cinese TENAA ma non sono ancora stati commercializzati. Fra questi troviamo i device dai seguenti nomi in codice: RMX3333, RMX3041 e RMX3142 / RMX3143. Le identità di questi dispositivi non sono ancora note. L’RMX3142 / 3 è ora elencato con le specifiche e le immagini complete al TENAA.

Realme RMX3142: midrange premium ma ancora sonosciuto

Il telefono RMX3142 è stato individuato presso il sito di certificazione cinese all’inizio di questo mese. Successivamente, una variante del telefono è stata individuata sulla stessa piattaforma. I loro elenchi iniziali avevano rivelato solo alcune delle specifiche. Tuttavia, oggi sono stati resi noti ulteriori dettagli sulle specifiche di entrambi i telefoni.

Il Realme RMX3142 / 3 ha dimensioni di 159,1 x 73,4 x 8,1 mm e pesa 174 grammi. Il telefono è dotato di un display AMOLED da 6,43 pollici che offre una risoluzione Full HD + di 1080 x 2400 pixel. Lo schermo è integrato con uno scanner di impronte digitali. Il bordo sinistro del telefono ha i pulsanti del volume e un tasto di accensione è posizionato sul lato destro.

Il terminale ha uno snapper frontale da 32 megapixel. La configurazione fotografica offre una lente principale da 64 megapixel e due obiettivi ausiliari da 8 megapixel e 2 Mpx. Il marchio “Dare to Leap” può essere osservato sotto il modulo della fotocamera posteriore.

Non di meno, il prodotto è alimentato da un processore octa-core da 2,8 GHz sconosciuto. Si prevede che possa arrivare in Cina con varianti di RAM da 6 GB, 8 GB e 12 GB e scelte di archiviazione da 128 GB e 256 GB. Il telefono è alimentato da una batteria da 4.400 mAh e funziona con il sistema operativo Android 11. Infine il device non dispone del supporto per l’archiviazione esterna. La certificazione 3C ha rivelato che supporta la ricarica rapida da 65 W. Si spera che i rapporti più recenti rivelino il nome commerciale final edel suddetto articolo.

OPPO

Smartphone