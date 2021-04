Il sub brand di OPPO annuncerà la serie di smartphone Realme Q3 fra poche ore in Cina. La serie precedente includeva gli smartphone Realme Q2i, Realme Q2 e Realme Q2 Pro. Le speculazioni sono diffuse sul fatto che anche la serie Q3 includa anche tre dispositivi e adesso, il noto e popolare tipster Digital Chat Station ha condiviso le informazioni relative alle specifiche chiave dei tre prodotti in arrivo.

Realme Q3: cosa sappiamo?

La nuova perdita rivela che il modello base sarà alimentato dal chip MediaTek MT6833, che potrebbe essere il SoC Dimensity 700. Il dispositivo è alimentato da una batteria da 5.000 mAh che supporta la ricarica rapida da 18 W. Il portatile ha una fotocamera principale da 48 megapixel. Probabilmente, questo dispositivo arriverà nel mercato cinese con il moniker Realme Q3i. Questo telefono potrebbe essere lo smartphone RMX3041 / 2 approvato di recente dall’autorità cinese per le telecomunicazioni TENAA.

Il secondo modello sarà guidato dal chipset Snapdragon 750G (numero di parte sm7225). Potrebbe arrivare con il supporto per la ricarica rapida da 30 W per la sua batteria da 5.000 mAh. Si prevede inoltre che sia dotata di una fotocamera principale da 48 megapixel. Questo dispositivo potrebbe essere il telefono Realme Q3. Si ipotizza che questo telefono debutterà come smartphone Realme 8 Pro 5G nei mercati globali.

L’ultimo modello invece potrebbe essere alimentato dal chip Dimensity 1100 (MT6891) e da una batteria da 4.500 mAh che supporta una ricarica rapida da 30 W. Questo telefono potrebbe essere dotato di una fotocamera principale da 64 megapixel. I rapporti suggeriscono che questo terminale è lo smartphone RMX2205 che è apparso di recente nel database dell’autorità di telecomunicazioni TENAA.

Mancano ancora poche ore per saperne di più; restate connessi con noi per rimanere sempre aggiornati su questa e sulle altre novità del mondo tech.

