Realme Q3s ha ottenuto la certificazione 3C prima del lancio

Realme Q3s ha appena ottenuto la certificazione 3C prima del debutto previsto per ottobre. Sappiamo che il sub brand di OPPO lancerà il suddetto nuovo terminale ad ottobre in Cina. Sarà l'ultimo telefono della serie Q del marchio ad arrivare nell'anno corrente.

Realme Q3s: le presunte specifiche tecniche

Un telefono Realme con numero di modello RMX3461 (e la sua variante con numero di modello RMX3463) è stato recentemente avvistato presso la piattaforma di certificazione TENAA in Cina. Le speculazioni sono diffuse sul fatto che il device avrebbe debuttato con il moniker Realme Q3s. Prima del suo lancio, i nuovi gadget dell'azienda hanno ottenuto l'approvazione dal sito 3C cinese.

La suddetta certificazione rivela che il terminale godrà della connettività 5G. Si è scoperto anche che la sua confezione al dettaglio potrebbe includere un caricatore rapido da 30 W. Un informatore affidabile cinese poi, aveva recentemente suggerito che i nuovi midrange del brand sarebbero stati dotati di pannelli LCD aventi una frequenza di aggiornamento di 144Hz. Non di meno, si è scoperto che saranno alimentati dalla piattaforma mobile Snapdragon 778G di Qualcomm.

Il Realme RMX3461/3 ha uno schermo LTPS da 6,59 pollici che offre una risoluzione Full HD+ e un formato 20:9. Ha una fotocamera selfie da 16 megapixel e il pannello posteriore del dispositivo presenta una main camera da 48 megapixel e un paio di snapper da 2 megapixel.

Il processore octa-core da 2,4 GHz, che sembra essere il chip SD778G del chipmaker americano, è presente sotto il cofano dell'RMX3461/3. Arriverà con un massimo di 12 GB di RAM e fino a 256 GB di storage al seguito. Verrà commercializzato con il sistema operativo Android 11.

È probabile che il terminale ospiti una batteria da 5.000 mAh. Per la sicurezza dei dati degli utenti, osserviamo che ha uno scanner di impronte digitali montato sul frame laterale. È probabile che arrivi in due colorazioni: Dark Blue e Dark Purple. Al momento, non ci sono notizie sul suo prezzo e sulla disponibilità europea; vi terremo aggiornati.