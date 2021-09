Realme Q3s: ci siamo, ecco quando arriva

Secondo rumor delle ultime ore, Realme lancerà presto sul mercato lo smartphone medio di gamma Realme Q3s, con a bordo lo Snapdragon 778G.

Realme Q3s: confermato dal Wan Wei Derek

Il Vice Presidente dell'azienda cinese (Wan Wei Derek) ha confermato l'arrivo per ottobre del nuovo Realme Q3s. Derek ha affermato che il motivo per cui il dispositivo non si chiamerà Realme Q4 o Q5 è che la società prevede di lanciare, nella seconda metà dell'anno, un solo terminale della serie Q.Rispetto al Realme Q3 alimentato da Snapdragon 750G, il Q3 riceverà un aggiornamento con specifiche di maggiore rilevanza.

Secondo Digital Chat Station, infatti, il Realme Q3s avrà a bordo il chipset Snapdragon 778G, un pannello LCD con refresh rate fino 144Hz e una maggiore durata della batteria.

Ricordiamo che recentemente un telefono Realme – con un numero di modello RMX3461/3 – è stato certificato dall'autorità TENAA: il device dispone di un display LTPS da 6,59 pollici FHD+, una fotocamera frontale da 16 megapixel e una tripla fotocamera da 48 megapixel + 2 megapixel + 2 megapixel.

Il suddetto smartphone RMX3461/3 è, inoltre, alimentato da un processore octa-core da 2,4 GHz, associato a 6 GB / 8 GB / 12 GB di RAM e 128 GB / 256 GB / 512 GB di spazio di archiviazione. Inoltre, il telefono ha una batteria da 4.880 mAh, che può supportare la ricarica rapida, funziona su sistema operativo Android 11 e viene fornito con uno slot per schede microSD per espandere ulteriormente lo spazio di archiviazione. Con molta probabilità TEENA ha descritto le presunte specifiche del Realme Q3s.