Realme presenta GT Neo5 con ricarica da 240W, la più veloce al mondo

Realme, ha annunciato ufficialmente in Cina il suo nuovo flagship, Realme GT Neo5. Sarà il primo smartphone al mondo a supportare la ricarica rapida da 240W, la più alta potenza di ricarica nel settore.

Inoltre, Realme GT Neo5 vanta un sistema di illuminazione RGB trasparente sul retro, un’esclusiva combinazione tra design ed innovazione tecnologica. Il CEO Francis Wong ha poi confermato che la ricarica rapida da 240W arriverà sul mercato globale con il flagship GT 3.

Realme GT Neo5 si ricarica in un lampo

Come detto, Realme GT Neo5 si distingue per la sua incredibile velocità di ricarica, con una potenza di 240W che la rende la più veloce al mondo in base allo standard USB Type-C. In soli 30 secondi, questo smartphone permette di ottenere 2 ore di conversazione grazie ad una capacità di ricarica dieci volte superiore rispetto a quella dei modelli di 8 anni fa. Il Realme GT Neo5 dispone di tre tecnologie all’avanguardia nell’ambito della ricarica: l’architettura da 240W, il primo cavo di ricarica personalizzato da 12A ed il primo mini-caricatore GaN doppio da 240W al mondo.

La batteria a elettrodi ultrasottili da 4600 mAh 10C è stata certificata da TÜV Rheinland, rendendo Realme GT Neo5 il primo smartphone con una potenza di ricarica superiore a 200W che ottiene questo riconoscimento. Massima durabilità nel tempo: oltre l’80% della batteria dopo 1600 cicli di ricarica, il doppio dello standard del mercato. La certificazione include inoltre più di 60 livelli di protezione per un sistema di ricarica completamente sicuro.

Realme GT Neo5 ha anche adottato una tecnologia di rivestimento proprietaria che unisce due finiture, opaca e lucida, in un’unica scocca. La combinazione di diversi elementi di vetro traslucido, rivestimento nero su una superficie lucida, finitura opaca AG e texture a specchio rende questo smartphone unico e confortevole da impugnare. Realme GT Neo5 sarà disponibile da oggi in Cina nelle versioni 16+256GB e 16GB+1TB con prezzi a partire da 2.499 yuan (circa 342 euro).