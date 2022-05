Realme Pad X UFFICIALE: design premium, tanta potenza e prezzo mini

A distanza di un paio di giorni dall’ultima indiscrezione circa il tablet Realme Pad X, in queste ore il colosso cinese ha finalmente svelato la sua ultima creazione. Come avevamo sottolineato numerose volte nel corso delle scorse settimane, il nuovo device di Realme accomuna un design dal forte sapore premium al solito prezzo aggressivo che contraddistingue tutti i prodotti della compagnia.

Il nuovo tablet monta un pannello LCD da 11 pollici a risoluzione 2K con risoluzione 2000 x 1200 e luminosità massima da 450 nit. Scorciamoci il sensore di impronte sotto il display e tanto meno un’alta frequenza di aggiornamento: la compagnia punta su un display di buona fattura ma sprovvisto delle funzionalità tipiche dei device di fascia alta, evidentemente per mantenere il prezzo entro un certo range.

Realme Pad X: caratteristiche e design

Nonostante questo, però, Realme ha raggiunto l’84.6% di rapporto telaio/display introducendo cornici piuttosto ottimizzate considerando il prezzo di lancio. Sotto la scocca è presente il processore Qualcomm Snapdragon 695 accompagnato da 4/6 GB di RAM e 64/128 GB di spazio interno espandibile tramite microSD, il minimo per garantire la connettività 5G e una buona esperienza di utilizzo durante i task quotidiani.

Piuttosto interessante la componente multimediale con una fotocamera posteriore da 13 MP, una fotocamera anteriore ultra grandangolare da 8 MP, quattro speaker stereo con Dolby Atmos e la certificazione Hi-Res Audio. La batteria da 8340 mAh dovrebbe garantire molte ore di utilizzo senza grossi problemi, mentre Android 11 con la personalizzazione Realme UI 3.0 for Pad offre il supporto alla stylus per scrivere e disegnare direttamente sul display.

A questo prezzo il nuovo device di Realme entra in diretta competizione con i tablet Galaxy A di fascia media, come ad esempio l’ottimo Samsung Galaxy Tab A8 10.5 in offerta su Amazon con il 26% di sconto.

Scheda tecnica

Display LCD da 11 pollici a risoluzione 2K da 2000 x 1200 pixel con luminosità massima di 450 nit;

Processore Qualcomm Snapdragon 695 con 4/6 GB di RAM e 64/128 GB di spazio interno espandibile tramite microSD fino a 512 GB;

Fotocamera posteriore da 13 MP;

Fotocamera anteriore con sensore ultra grandangolare da 8 MP con FOV di 105°;

Quattro speaker stereo, Dolby Atmos e certificazione Hi-Res Audio;

Connettività Wi-Fi 802.11 ac (2.4/5 GHz), Bluetooth 5.0, GPS, GLONASS e una porta USB 2.0 Type-C;

Batteria da 8340 mAh con supporto alla ricarica rapida da 33W;

Android 11 con la personalizzazione Realme UI 3.0 for Pad.

Prezzo e disponibilità

Il nuovo tablet di Realme è disponibile nelle colorazioni Flourescent Green, Sea Blue e Star Gray ai seguenti prezzi:

4+64 GB a circa 180 euro al cambio;

6+128 GB a circa 220 euro al cambio.

Non ci sono indicazioni circa un eventuale disponibilità anche nel nostro Paese, ma vi terremo informati non appena ci saranno informazioni in merito

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.