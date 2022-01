Realme Pad sbarca da Unieuro con una promozione esclusiva

Realme Pad è pronto a sbarcare negli store offline di Unieuro, annuncia il colosso cinese svelando così una nuova strategia “sul campo” pensata per far conoscere il brand agli utenti italiani. In questo modo la compagnia porta all'interno degli store della catena di elettronica di consumo la sua gamma di tablet Realme Pad LTE e Wi-Fi, entrambi caratterizzati da specifiche di fascia media e un prezzo molto aggressivo – come da tradizione.

Realme Pad sbarca negli store Unieuro con una promozione esclusiva

Lo sbarco del tablet su Unieuro viene accompagnato anche dalla conferma di una notizia che vi avevamo comunicato un paio di giorni fa: Realme Pad riceverà il tanto atteso aggiornamento ad Android 12 entro il Q3 del 2022.

L'arrivo di Realme Pad nei negozi fisici è affiancato da una promozione limitata da non lasciarsi scappare:

Realme Pad Wi-Fi 4+64 GB è in promozione a 199,99 euro anziché 249,99 euro;

Realme Pad Wi-Fi 6+128 è in promozione a 259,99 euro invece di 299,99 euro;

Realme Pad LTE 4+64 GB è in promozione a 229,99 euro anziché 279,99 euro;

Realme Pad LTE 6+128 GB è in promozione a 299,99 euro invece di 349,99 euro.

Per gli utenti che non hanno modo di raggiungere il primo punto Unieuro in zona, ricordiamo che il tablet è già disponibile su Amazon ai seguenti link: