Realme Pad 5G sarà il primo tablet con lo Snapdragon 8 Gen 1+?

A poco più di un mese di distanza dalla presentazione di Realme Pad Mini, un inedito leak inizia a svelare le probabili caratteristiche del nuovo modello Realme Pad 5G che, in base alle prime indiscrezioni pubblicate in rete, potrebbe arrivare sul mercato come il primo tablet al mondo a montare il processore Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1+.

Infatti, in base alle indiscrezioni pubblicate in rete dal sempre affidabile leaker Digital Chat Station, sembra che il colosso cinese starebbe testando vari prototipi di Realme Pad 5G con a bordo il processore di fascia premium Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1+ e con il modello di fascia medio alta Qualcomm Snapdragon 870.

Realme Pad 5G monterà il processore Snapdragon 8 Gen 1+ o lo Snapdragon 870?

Quest’ultimo SoC, secondo le informazioni rilasciate da Digital Chat Station, sarebbe in fase di test in un device costituito da un pannello LCD a risoluzione 2.5K e con una batteria da 8360 mAh; purtroppo, non ci sono indicazioni supplementari per quanto riguarda il resto della scheda tecnica, ma sembra che il device supporterà la stylus per scrivere, prendere gli appunti e disegnare.

Per quanto riguarda il prototipo con il processore Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1+, le informazioni a nostra disposizione sono ancora più esigue: sappiamo che il device potrebbe arrivare sul mercato cinese con il nome di Realme Pad 5G Master Explorer Edition, ma non ci sono ulteriori indicazioni in merito – a proposito di tablet con hardware potente, l’ottimo iPad Air con chip M1 è in offerta su Amazon.

Considerando che il nuovo processore di Qualcomm è atteso al lancio nella seconda metà del 2022, in tutta probabilità il nuovo tablet di Realme sarà presentato solo nei prossimi mesi.