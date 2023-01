Realme Narzo 50i Prime: mega batteria e schermo da 6.5" a meno di 100€

Se in questo anno appena iniziato vuoi acquistare uno smartphone Android con un incredibile rapporto qualità/prezzo che costi davvero poco, non puoi assolutamente farti scappare la nuovissima offerta di Amazon che ha come protagonista il popolarissimo Realme Narzo 50i Prime. Infatti, ad appena 98€ con uno sconto del 29%, il device del colosso cinese è la soluzione perfetta per soddisfare le tue personali esigenze senza pesare sul portafogli.

Penserai che a questa cifra avrai a che fare con un device marcatamente economico, ma ti sbagli: il device a marchio Realme è realizzato con materiali di buona fattura, ha un design piacevole e giovanile e una scheda tecnica ideale per un utilizzo standard.

Realme Narzo 50i Prime costa davvero una sciocchezza su Amazon: affare d’oro

Frontalmente è presente un pannello da 6.5 pollici a schermo intero con una buona luminosità e gamma cromatica, sotto il cofano trova posto un processore octa core in grado di avviare in un istante le app di cui hai necessità e la batteria da ben 5000 mAh è sempre pronta ad accompagnarti per tutta la giornata senza lasciarti mai a secco.

Realme Narzo 50i Prime è lo smartphone Android economico ideale per telefonare, navigare in rete, chattare sui social, guardare video e anche giocare (ovviamente non ai giochi con grafica molto pesante). Insomma, a questo prezzo non puoi chiedere di meglio dallo smartphone di Realme: mettilo subito nel carrello per riceverlo direttamente a casa appena 1 giorno e soprattutto senza costi di spedizione con i servizi Prime.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.