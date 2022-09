Realme Narzo 50i Prime, il budget phone CROLLA su Amazon (119€)

È proprio il caso di dirlo: lo smartphone economico Realme Narzo 50i Prime in offerta su Amazon ad appena 119€ è l’occasione che non puoi assolutamente farti scappare nel caso fossi alla ricerca di un device con un ottimo rapporto qualità/prezzo. Se lo acquisti subito lo ricevi a casa già domattina e avrai fin da subito la possibilità di apprezzarne le sue qualità sotto molti punti di vista.

Nonostante il suo prezzo di vendita decisamente accattivante, lo smartphone del colosso cinese ha tutte le carte in regola per assicurarti una buona esperienza di utilizzo e rispondere alle tue esigenze personali sotto ogni punto di vista.

Realme Narzo 50i a 119€ è l’offerta Amazon che non puoi farti scappare

Dotato di un design apprezzabile e giovanile, il device Android monta uno schermo da 6.5 pollici ad alta risoluzione e un processore octa core di ultima generazione in grado di avviare in un istante tutte le app che utilizzi ogni giorno. Anche se costa poco, Realme Narzo 50i Prime è perfetto per telefonare, navigare in rete, gestire le email, chattare con i tuoi amici, scattare foto, ascoltare musica, guardare video e molto altro.

Con uno spessore di appena 8.5 mm, lo smartphone monta anche una batteria da 5000 mAh perfettamente calibrata per assicurarti una giornata piena di utilizzo senza mai lasciarti a secco nel bel mezzo della mattinata.

A questo prezzo non hai di meglio da scegliere, te lo assicuriamo.

Se lo metti adesso nel carrello hai la possibilità di pagarlo davvero una fesseria con tanto di consegna rapida in 1 giorno e senza costi di spedizione extra con i servizi Prime. Resterai profondamente colpito dalla qualità costruttiva e dall’esperienza utente di un certo livello nonostante il prezzo molto economico.

