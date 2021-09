Realme Narzo 50i: ecco come sarà il suo design

Il design del nuovo Realme Narzo 50i è appena trapelato online prima del debutto ufficiale, grazie ad una recente indiscrezione emersa sul web.

Realme Narzo 50i: cosa sappiamo di questo nuovo device?

Sappiamo che il gigante della tecnologia cinese sub brand di OPPO ha programmato un evento di lancio in India per il 24 settembre. La società ha confermato di voler svelare una serie di prodotti e uno di questi sarà proprio il Realme Narzo 50i. In vista dell'annuncio ufficiale di questo gadget, il suo design posteriore è stato rivelato da un rendering.

L'immagine per la stampa mostra soltanto il lato posteriore del prossimo telefono di Realme. La fuga di notizie ci arriva direttamente dal portale di 91mobiles.

Il rendering ci permette anche di vedere il dispositivo in un'opzione di colore verde con un modulo fotografico di colore nero e testo con scritto il logo del brand in color argento. Sebbene il device sembri avere più fotocamere, in realtà ha un singolo snapper accompagnato da un flash LED.

Inoltre, più della metà del pannello posteriore dello smartphone ha un design “a strisce”, mentre la parte restante sembra avere una trama più semplice.. A differenza della maggior parte degli altri smartphone, qui l'altoparlante si trova sulla back cover, pertanto possiamo notare una griglia dedita allo scopo.

Vediamo anche i tasti del volume e il tasto di accensione sul lato destro. Infine, se osserviamo da vicino, c'è anche una porta jack audio per le cuffie da 3,5 mm nella parte inferiore.

Sfortunatamente, il sito indiano non ha condiviso le specifiche del telefono. Tuttavia, si dice che il Narzo 50i sarà lo smartphone narzo più economico mai lanciato ad oggi.

Dal momento che il 24 settembre non è lontano, non dobbiamo aspettare troppo a lungo per sapere maggiori dettagli su questo gadget. Restate connessi.