Realme Narzo 50A Prime: tripla cam da 50 MP a prezzo REGALO su Amazon

Amazon lo ha fatto di nuovo: l’ottimo smartphone Android di fascia economica Realme Narzo 50A Prime è in offerta a prezzo regalo. Quest’oggi, infatti, complice uno sconto del 17%, ti bastano appena 140€ per mettere le mani su un device in grado di sorprenderti sotto diversi punti di vista.

Realizzato con materiali di buona qualità e caratterizzato da un design attento alle necessità dei più giovani, Realme Narzo 50A Prime monta un bel display Full HD+ da 6.6 pollici super fluido con tanto di fotocamera frontale per selfie di qualità.

Realme Narzo 50A Prime costa una sciocchezza su Amazon: affare d’oro

Realme Narzo 50A Prime, inoltre, ha dalla sua una scheda tecnica di tutto rispetto per un device da 140€: stupisce il processore octa core scattante con 4 GB di RAM, ma soprattutto la batteria da 5000 mAh ottimizzata per assicurarti un giorno intero di utilizzo senza compromessi.

Come se non bastasse, il device monta un modulo fotografico triplo con un sensore principale da 50 MP con IA (Intelligenza Artificiale): scatta tutte le foto che vuoi e registra video ad altissima qualità da modificare on the go e condividere al volo sui social.

Questa offerta di Amazon calza a pennello se hai la necessità di acquistare un nuovo smartphone Android a prezzo conveniente; non farti scappare l’ottimo device di Realme fintanto che puoi ricervelo direttamente a casa già domattina e senza costi di spedizione extra (solo per chi ha un account Amazon Prime).

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.