Realme Narzo 50A Prime: il SUPER BUDGET PHONE crolla su Amazon (129€)

Il weekend si apre ufficialmente con una incredibile offerta di Amazon nella fascia economica degli smartphone Android, in cui l’ottimo e popolare Realme Narzo 50A Prime è protagonista di un calo di prezzo importante che lo rende ancora più appetibile del solito.

Infatti, ad appena 129€ con tanto di sconto del 24% e consegna rapida e gratuita, il terminale Android del marchio cinese è pronto a soddisfare tutte le tue personali necessità senza incidere pesantemente sulle tue finanze.

Appena 129€ su Amazon per acquistare Realme Narzo 50A Prime: affare d’oro

Nonostante il prezzo molto economico e alla portata di tutti, Realme Narzo 50A Prime ha dalla sua un gran numero di funzioni e specifiche che ti assicurano una buona esperienza di utilizzo quotidiana. Innanzitutto il display: si tratta di un pannello da 6.6 pollici ad altissima risoluzione ideale per guardare anche contenuti video, mentre la fotocamera frontale riesce a catturare selfie di qualità da poter condividere al volo sui social.

A tutto ciò, inoltre, si aggiunge un hardware ideale per navigare in rete, chattare, giocare e molto altro ancora. Il processore octa core sfrutta appieno la RAM a disposizione per avviare in un istante tutte le app di cui hai bisogno, mentre la batteria da 5000 mAh è sapientemente ottimizzata per accompagnarti durante un giorno pieno di utilizzo senza esitazioni.

Realme Narzo 50A Prime, proprio come i terminali Android più costosi, monta un modulo fotografico posteriore triplo: qui trova posto un sensore principale da 50 MP con IA (Intelligenza Artificiale) per foto di qualità e video ad altissima risoluzione.

Insomma, lo smartphone di Realme è davvero un best buy in questa fascia di prezzo; lo è ancor di più oggi che lo puoi acquistare ad appena 129€ con questa offerta di Amazon.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.