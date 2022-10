Realme Narzo 50A Prime, il BUDGET PHONE di punta a prezzo mini (139€)

Con questa offerta di Amazon hai la possibilità di mettere le mani su uno tra i migliori smartphone Android economici degli ultimi tempi, Realme Narzo 50A Prime. Ad appena 139€ con il 18% di sconto, infatti, solo oggi il device del colosso cinese può essere tuo a un prezzo davvero super conveniente.

Nonostante costi pochissimo, lo smartphone ha tutte le carte in regola per assicurarti una buona esperienza di utilizzo: è perfetto per telefonare, navigare in rete, giocare, chattare con gli amici, ascoltare musica, guardare video, scattare foto e molto altro ancora.

Prezzo regalo per l’ottimo Realme Narzo 50A Prime su Amazon: 18% di sconto

Frontalmente trova posto un valido pannello da 6.6 pollici ad altissima risoluzione con una fotocamera per selfie sempre al top, mentre sotto il cofano è presente un processore octa core affiancato da abbastanza RAM per avviare in un istante tutte le applicazioni di cui hai bisogno.

Uno dei punti di forza dello smartphone, oltre al profilo di appena 8.8 mm, è la batteria da 5000 mAh con supporto alla ricarica rapida per assicurarti sempre tantissime ore di utilizzo. Sul retro, inoltre, trova posto un modulo fotografico triplo capeggiato da un sensore principale da ben 50 MP con IA (Intelligenza Artificiale) per scatti sempre al top e video di altissima qualità.

Cosa stai aspettando? Metti subito nel carrello l’ottimo smartphone di Realme fintanto che è in offerta su Amazon.

