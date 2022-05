Realme Narzo 50, la serie è su Amazon: dove trovarli

Nuovi smartphone medio di gamma ed entry level dal prezzo democratico. Si tratta dei device della serie Realme Narzo 50. Annunciati anche per il mercato italiano, sebbene il periodo del preordine non inizierà prima del 25 maggio, è già possibile scovare i link di riferimento su Amazon Italia.

Segna quelli che ti interessano. In questo modo, non appena si potranno preordinare, potrai essere fra i primi e approfittare della promo di lancio.

Realme Narzo 50, la serie: ecco dove trovarli su Amazon

In totale, i modelli sono 3 e si differenziano principalmente per le caratteristiche tecnica. Il più potente è senz’altro Realme Narzo 50 5G. A seguire c’è il modello 4G e – per finire – l’edizione 50A Prime, che risulta anche la più economica.

Disponibili ufficialmente in preordine e sconto dal 25 al 27 maggio, la promozione di lancio non potrebbe essere più ghiotta e riguarda il modello 5G e quello Prime. Di seguito, i prezzi, le promo e i link già disponibili su Amazon delle versioni, suddivise per taglio di memoria:

Narzo 50 5G: 4/64GB a 229,99€ – 6/128GB in promo a 229,99€ invece di 259,99€ (in Nero oppure Blu);

Narzo 50 4G 4/128GB a 219,99€;

Narzo 50A Prime 4/64GB a 149,99€ invece di 169,99€ (disponibile in Nero oppure in Blu).

Come anticipato, al momento le inserzioni non riportano la possibilità di effettuare il preordine, ma è solo questione di giorni. Per accaparrartelo in promozione, segna i link di riferimento e usali dal 25 al 27 maggio.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.