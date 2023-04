realme Narzo 50 in offerta su Amazon: super prestazioni ad un prezzo VERGOGNOSAMENTE BASSO

Se stai cercando uno smartphone Android dal prezzo aggressivamente basso ma con caratteristiche eccellenti, abbiamo una buona notizia. Esplorando le migliori offerte di Amazon abbiamo trovato qualcosa che fa decisamente al caso tuo: il realme Narzo 50, un buon mid-range che è stato premiato dalla critica per la sua affidabilità, è in forte sconto e oggi può essere tuo a 159,99€, con un risparmio di 20€ sul suo normale prezzo di listino. Decisamente non male…

Il realme Narzo 50 è un telefono con un’alta frequenza di aggiornamento adattiva da 120 Hz che garantisce uno schermo fluido e senza sfocature durante giochi, riproduzioni e scrolling, grazie alla giusta frequenza adattata al tipo di utilizzo richiesto. Inoltre, il processore G96 garantisce prestazioni elevate grazie all’architettura octa-core costituita da ARM Cortex-A76 e Cortex-A55, con un aumento del 42% rispetto alla generazione precedente e una Clock Speed fino a 2.05 GHz.

Realme Narzo 50 offre fino a 11 GB di RAM dinamica, con la tecnologia avanzata di espansione DRE, che consente di aggiungere altri 5 GB ai 6 GB di RAM per azioni di gioco incredibilmente fluide. Inoltre, il maxi schermo FHD+ da 6,6″ dispone di un display da 16,7 milioni di colori, un campo visivo più ampio e una nitidezza maggiore che ti consente un’immersione totale, con un screen-to-body ratio del 90,8%. Realme Narzo 50 è equipaggiato con una mega batteria da 5.000 mAh e una ricarica rapida da 33 W che permette di ripartire velocemente, completando la carica da 0-100% in 70 minuti.

