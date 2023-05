Realme Narzo 50 5G: il prezzo proposto da Amazon e SHOCKANTE

Se vuoi risparmiare e nello stesso tempo avere un ottimo smartphone allora non devi perdere questa super offerta che trovi adesso su Amazon. Metti subito nel tuo carrello Realme Narzo 50 5G a soli 129,99 euro, invece che 199,99 euro.

Probabilmente lo hai già capito ma comunque te lo voglio dire: questo prezzo è il suo minimo storico. È chiaro quindi che per avvalerti di questa occasione devi essere rapido. Inoltre questa offerta, in esclusiva per i clienti Amazon Prime, prevede anche la possibilità di acquistare subito e pagare a rate con Cofidis al check-out. Se non sei ancora iscritto fallo adesso cliccando qui.

Realme Narzo 50 5G: smartphone eccellente a prezzo wow

Non c’è che dire, in questo caso il prezzo è sicuramente la cosa che più colpisce. Ma non è certo l’unica. Realme Narzo 50 5G monta il processore Dimensity 810 con due potenti Cortex-A76 che agiscono in turbo speed fino a 2.4Ghz. Ciò significa che avrai prestazioni elevate. E con la tecnologia 5G puoi navigare velocemente sul Web.

Ha un display da 6,6 pollici con refresh rate a 90 Hz e un tocco molto fluido. Possiede una super batteria da 5000 mAh in grado di durare a lungo e una ricarica velocissima da 33 W. In questa versione avrai a disposizione 64 GB di memoria interna che potrai espandere con una microSD. Inoltre è anche Dual Sim.

Fai presto perché l’offerta è destinata a durare poco. Oggi puoi fare un vero colpaccio. Vai subito su Amazon e acquista il tuo Realme Narzo 50 5G a soli 129,99 euro, invece che 199,99 euro. Se completi l’ordine adesso lo riceverai a casa tua già domani senza costi aggiuntivi, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonato fallo ora cliccando qui.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.