Un video “hands-on” del Narzo 30 è stato avvistato in rete a pochi giorni di distanza dall’annuncio ufficiale del device, che lo ricordiamo, dovrebbe avvenire il 18 maggio.

Realme Narzo 30: cosa sappiamo?

La serie di smartphone Realme Narzo 30 ha tre telefoni in listino: Narzo 30A, Narzo 30 e Narzo 30 Pro 5G. In alcuni territori selezionati come quello indiano, gli utenti hanno visto arrivare Narzo 30A e 30 Pro 5G a febbraio, ma il modello standard non è mai stato presentato.

Ora, la divisione malese della compagnia ha confermato che il terminale diventerà ufficiale il 18 maggio. Circa una settimana prima del lancio, lo YouTuber Marc Yeo Tech Review ha rilasciato un video unboxing del Narzo 30.

Il video hands-on del Narzo 30 mostra che il telefono avrà un display a perforazione con un mento leggermente spesso. Uno scanner di impronte digitali rivolto lateralmente è montato sul frame laterale destro, mentre il lato sinistro ha un vano per la scheda SIM, i pulsanti volume su e volume giù per il bilanciamento del volume.

Il lato inferiore del Narzo 30 ha uno slot per cuffie da 3,5 mm, un paio di microfoni, una porta USB-C e un speaker esterno. Il bordo superiore del dispositivo è pulito, privo di elementi disturbanti. Il retro in policarbonato del telefono presenta una configurazione composta da tre fotocamere allineate verticalmente, seguita da una striscia lucida con un motivo a forma di freccia. Il suo numero di modello è menzionato come RMX2156 sulla sua confezione al dettaglio mostra che sarà disponibile in blu.

Il Realme Narzo 30 ha un display IPS LCD FHD + da 6,5 ​​pollici e una fotocamera frontale da 16 megapixel. Il sistema di fotocamera posteriore del telefono ha una camera principale da 48 megapixel e una coppia di sensori da 2 megapixel.

Il chipset Helio G95 alimenta il dispositivo con 6 GB di RAM e 128 GB di spazio di archiviazione. È supportato da una batteria da 5.000 mAh che supporta Dart Charge da 30 W. Il telefono verrà spedito con il sistema operativo Android 11 basato su Realme UI 2.0. Il dispositivo pesa 192 grammi e il suo spessore è di 9,4 mm.

