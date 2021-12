Realme: un inedito smartphone sbuca su Geekbench

Il prossimo 4 gennaio la serie Realme GT 2 sarà ufficialmente svelata, ma in queste ore scopriamo che un inedito smartphone Realme (possibilmente GT2) è stato scovato su Geekbench con il codice prodotto RMX3310. I leak dei giorni scorsi ci hanno permesso di scoprire che il modello Realme GT 2 Pro corrisponde al codice prodotto RMX3300, ma il modello RMX3310 potrebbe fare riferimento a un ulteriore modello della serie (forse Realme GT2) di cui quest'oggi conosciamo parte della scheda tecnica.

Il database Geekbench svela Realme GT2 (RMX3310)

Infatti, i dati raccolti su Geekbench indicano che il modello Realme RMX3310 ha raggiunto un punteggio pari a 1125 in single-core e 3278 in multi-core, monterà il processore Qualcomm Snapdragon 888 con 12 GB di RAM e Android 12 con la Realme UI 3.0 – a tal proposito, avete visto la lista degli smartphone che non supporteranno la Realme UI 3.0?

La certificazione TENAA degli scorsi giorni sul modello Realme RMX3310 indica che il device dovrebbe montare un display AMOLED da 6.62 pollici a risoluzione Full HD+ con 120 Hz di frequenza di aggiornamento, sensore di impronte integrato sotto il display, una fotocamera frontale da 16 MP, una fotocamera posteriore da 50 MP, una fotocamera ultra grandangolare da 8 MP e una fotocamera macro da 2 MP.

È probabile che il device monti una batteria da 5000 mAh con supporto alla ricarica da 65 W, ma purtroppo mancano ancora altri dettagli sul nuovo device di Realme.