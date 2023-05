realme GT Pro 2 5G con 12GB di RAM in super offerta: tuo a soli 499€

Il Realme GT 2 Pro è uno smartphone di ultima generazione con prestazioni avanzate offerte dal nuovo processore Snapdragon 8 Gen 1. Questo utilizza l’architettura Armv9 e la tecnologia a 4 nm, garantendo una CPU il 20% più veloce e una GPU il 30% più potente rispetto alla generazione precedente. Inoltre, il display Super Reality offre una frequenza di campionamento del tocco sovralimentata fino a 1.000 Hz, assicurando una reattività fulminea e un’esperienza utente senza precedenti.

Insomma, uno smartphone Android davvero niente male, con tutto quello che ti serve per affrontare al meglio ogni situazione: dal gaming alla riproduzione di app impegnative, passando ovviamente per un ottimo comparto fotografico. Oggi eBay propone la versione più prestante del Reame GT 2 Pro, cioè il modello con 12GB di RAM, ad un prezzo incredibile: appena 499€, con un fortissimo sconto rispetto al suo normale prezzo di listino. Un’occasione estremamente ghiotta, che ti suggeriamo di non farti assolutamente scappare!

Il comparto fotografico di Realme GT 2 Pro è altamente sofisticato grazie alla tecnologia Imaging ProLight. Questa si avvale di un ampio sensore IMX766 dotato di doppia stabilizzazione e del Motore con riduzione del rumore AI 3.0. Il risultato è una riproduzione delle immagini molto nitida e precisa anche in condizioni di scarsa illuminazione. Il display a 10 bit del Realme GT 2 Pro è in grado di riprodurre oltre 1,07 miliardi di colori diversi, garantendo una gamma cromatica più ampia rispetto agli schermi a 8 bit.

Come avrai ormai capito, il Realme GT 2 Pro è uno smartphone dalle prestazioni eccezionali, con un comparto fotografico avanzato e un display di alta qualità. Grazie alla sua tecnologia all’avanguardia, è in grado di offrire un’esperienza utente senza precedenti. Non farti scappare l’offerta di eBay!

