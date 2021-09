Realme GT Neo2: record di vendite al debutto

Dopo il suo debutto ufficiale, il tanto atteso Realme GT Neo2 è finalmente arrivato sul mercato, registrando vendite da record.

Realme GT Neo2: vendite record

Come previsto, il GT Neo2 è stato accolto a braccia aperte da parte dei consumatori cinesi, con oltre 100.000 unità vendute nel primo giorno di vendita. A confermarlo, attraverso un post accompagnato dall'immagine di seguito, è stata la stessa azienda su Weibo.

Ricordiamo che il telefono sfoggia un display Samsung E4 AMOLED da 6,6 pollici, che offre una risoluzione dello schermo FHD+, una frequenza di aggiornamento di 120 Hz, una frequenza di campionamento del tocco fino a 600 Hz e un'impressionante luminosità di picco di 1.300 nit.

Per la fotografia, il Realme GT Neo2 si basa su una configurazione a tripla fotocamera sul retro, composta da una cam principale da 64 megapixel, un obiettivo ultra grandangolare da 8 megapixel e una macro da 2 megapixel; sul davanti, invece, troviamo una selfie-camera da 16 megapixel.

Sotto il cofano, il GT Neo2 è alimentato da un chipset Snapdragon 870 octa-core – abbinato a un massimo di 12 GB di RAM e fino a 256 GB di storage – ed è dotato di una rispettabile batteria da 5.000 mAh che supporta la ricarica rapida da 65 W. Lo smartphone – che conta su con due speaker stereo e con il supporto per il Dolby Atmos Games – arriva con l'interfaccia Realme UI 2.0, basata sul sistema operativo Android 11.

I prezzi del GT Neo2 per il mercato cinese partono dai 2499 Yuan (390 dollari) per il modello da 8GB + 128GB e arrivano ai 2999 Yuan (circa 465 Dollari) per quello da 12GB + 256GB.