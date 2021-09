In queste ore è trapelata un'immagine che mostra l'edizione speciale del Realme GT Neo2 realizzata in collaborazione con Mercedes-AMG.

Realme GT Neo2 Mercedes AMG Edition: cosa sappiamo?

Il GT Neo2 dovrebbe diventare ufficiale questo mese. Il design e le specifiche dello smartphone sono già comparse in recenti report. Si ipotizza che il telefono sarà disponibile in nero, blu e arancione. Un nuovo leak apparso su Weibo rivela che il terminale potrebbe arrivare anche in una speciale edizione verde.

L'immagine sopra allegata suggerisce che Realme potrebbe aver collaborato con Mercedes-Benz AMG per la speciale variante del gaming phone in arrivo. Sul pannello posteriore del dispositivo è visibile il marchio AMG di grandi dimensioni.

L'aspetto del modello speciale sembra ispirarsi alla Mercedes-AMG GT R del 2018. Si consiglia ai lettori di attendere ulteriori segnalazioni prima di confermare l'esistenza della suddetta iterazione verde.

I rapporti hanno rivelato che il Realme RMX3370 certificato dall'autorità cinese TENAA debutterà come GT Neo2 nel mercato interno. L'RMX3370 ha ora ricevuto l'approvazione dall'ente di regolamentazione cinese 3C. L'elenco rivela che sarà un prodotto 5G-ready e potrebbe essere spedito con un caricabatterie rapido da 65 W.

Non di meno, dovrebbe arrivare con un display AMOLED FHD+ da 6,62 pollici con supporto per la frequenza di aggiornamento di 120 Hz, una fotocamera frontale da 16 megapixel e una tripla lente così ripartita: 64 + 8 + 2 megapixel. Il SoC Snapdragon 870 alimenterà il device e sarà accompagnato da un massimo di 12 GB di RAM e da 256 GB di memoria interna. Non mancherà una batteria da 4.500 mAh, il sistema operativo Android 11 basato sull'interfaccia utente Realme UI 2.0 e uno scanner di impronte digitali posto sotto lo schermo.

Al momento non sono disponibili informazioni sul prezzo di vendita. Un recente leakster ha affermato che lo smartphone potrebbe debuttare con il moniker Realme GT Neo Gaming nei mercati internazionali.

