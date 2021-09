Ora è ufficiale: il nuovo Realme GT Neo2 verrà lanciato in un'esclusiva colorazione Neo Green. Di fatto, sappiamo che il sub brand di OPPO annuncerà presto un nuovo smartphone facente parte della gamma GT, il GT Neo2.

Realme GT Neo2: cosa sappiamo della nuova colorazione?

Sappiamo che questo terminale sarà l'erede del primo GT Neo svelato a marzo di quest'anno. Lo smartphone debutterà alle 14:00 (ora locale) del 22 settembre.

La società ha recentemente confermato che il prossimo modello arriverà in un unico colore chiamato “Neo Green“. Bene, questa non sarebbe la prima volta che Realme commercializza un prodotto con una sola colorazione.

In passato, l'OEM ha mostrato smartphone realizzati con materiali unici in diversi colori. Uno degli esempi recenti è proprio il Realme GT standard, che è disponibile in giallo con una striscia nera e in altre tinte. Nel frattempo, la Realme GT Master Edition viene fornita anche con una back cover realizzata in pelle vegana. Il sub brand di OPPO afferma che il colore Neo Green presenterebbe il “concetto di alta tecnologia e vitalità“. Si dice anche che Realme GT Neo2 possa presentare anche un'edizione speciale in collaborazione con Mercedes-AMG.

Il device dovrebbe presentare un display AMOLED FHD+ da 6,62 pollici con una frequenza di aggiornamento di 120Hz. Il chipset Snapdragon 870 di Qualcomm potrebbe alimentare lo smartphone. Si dice che il SoC all'interno sia abbinato a un massimo di 12 GB di RAM e fino a 256 GB di spazio di archiviazione. Potrebbe essere dotato di una batteria da 4.500 mAh con supporto per la ricarica rapida da 65 W. Lo smartphone dovrebbe eseguire Android 11 con la skin Realme UI 2.0.

Per quanto riguarda l'ottica, il GT Neo2 potrebbe presentare una tripla configurazione sulla back cover. Ci dovrebbe essere un sensore principale da 64 megapixel, una lente ultrawide da 8 megapixel e una macro da 2 megapixel. Sull'anteriore, potrebbe essere dotato di uno snapper da 16 megapixel per i selfie.

OPPO

Smartphone