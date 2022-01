Realme GT Neo2: questa edizione speciale è in arrivo in UE

Alcuni giorni fa Realme GT Neo2 Dragon Ball Z Limited Edition veniva ufficialmente svelato in Cina, ma sembra che la compagnia abbia intenzione di estendere il lancio del device anche in Europa e successivamente in India. La notizia è stata in qualche modo svelata direttamente da Francis Wong, CMO di Realme, che ha pubblicato un tweet sul proprio account ufficiale chiedendo ai propri follower se l'azienda dovrebbe lanciare il device anche nel Vecchio Continente.

Realme GT Neo2 Dragon Ball Z Limited Edition arriverà anche in Europa?

Per i più attenti e smaliziati è abbastanza chiaro che la domanda ha un puro carattere retorico: molto spesso, infatti, gli executive delle compagnie cinesi pubblicano messaggi di questo tipo per annunciare velatamente l'arrivo di un device in un nuovo mercato.

Have you watched Dragonball and should we launch it in India & Europe? #DragonBallGT #realmeGT pic.twitter.com/0VzbaEHeN1 — Francis Wong (@FrancisRealme) January 7, 2022

Nelle scorse ore, inoltre, la compagnia ha svelato ufficialmente che Realme GT 2 Pro sarà presto disponibile anche in Europa; è probabile che l'arrivo della nuova famiglia di smartphone di fascia alta combaci anche con la presentazione della versione Dragon Ball Z Limited Edition anche nel mercato internazionale – del resto l'anime è molto popolare anche dalle nostre parti.

Realme GT Neo2 è stato presentato gli scorsi mesi con un pannello AMOLED flat da 6.62 pollici a risoluzione Full HD+ con frequenza di aggiornamento a 120 Hz, fotocamera tripla posteriore con sensore principale da 64 MP, ultra grandangolare da 8 MP e macro da 2 MP, processore Qualcomm Snapdragon 870 con supporto fino a 12 GB di RAM LPDDR5, fino a 256 GB di spazio interno di tipo UFS 3.1 e una batteria da 5000 mAh con supporto alla ricarica rapida a 65 W.

