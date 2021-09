Realme GT Neo2 è appena apparso all'interno della piattaforma di Geekbench con a bordo il processore Qualcomm Snapdragon 870.

Realme GT Neo2: cosa sappiamo al momento?

Il sub brand di OPPO dovrebbe aggiornare presto la sua gamma di smartphone GT poiché sul portale Geekbench è emerso un nuovo telefono Realme avente numero di modello RMX3370. Si ritiene che sia l'imminente Realme GT Neo2 e ha punteggi impressionanti.

Secondo l'elenco di Geekbench, il GT Neo 2 ha ottenuto 4678 punti single-core e 12690 punti multi-core su Geekbench 4. In particolare, si nota che il prodotto in questione è alimentato dal SoC Qualcomm Snapdragon 870. Per coloro che non lo sapessero, il predecessore GT Neo disponeva del MediaTek Dimensity 1200.

Lo smartphone ha 12 GB di RAM, possiamo aspettarci però, che il telefono sia disponibile anche in un'opzione da 8 GB di RAM con 128 GB o 256 GB di spazio di archiviazione integrato. Funziona su base Android 11 e dovrebbe essere basato sull'interfaccia utente di Realme UI.

Oltre a questo, il GT Neo2 ha recentemente superato la certificazione 3C della Cina. Secondo quanto si apprende, supporterà una tecnologia di ricarica rapida da 65 W. Inoltre, è pensato per ospitare una batteria da 5.000 mAh.

Si dice che il telefono possa essere dotato di un display FHD+ da 6,62 pollici con una frequenza di aggiornamento di 120Hz. Dovrebbe sfoggiare un sistema a tripla lente con un sensore principale da 64 MP, un obiettivo ultra grandangolare da 8 MP e un sensore da 2 Megapixel ancora sconosciuto. Potrebbe trattarsi di un'ottica macro o di un obiettivo per gli scatti con bokeh attivo. Staremo a vedere.

