Realme ha in cantiere un potentissimo smartphone per i fan di Thor

Non è la prima volta che Realme collabora con la Marvel per la realizzazione di smartphone a tema, e recentemente è stata pubblicata una notizia che riguarderebbe l’arrivo di una singolare edizione del modello Realme GT Neo 3 completamente personalizzata per riprendere il tema del nuovo film Thor: Love and Thunder in programmazione proprio in queste settimane.

Infatti, come viene annunciato direttamente dal vice presidente di Realme Madhav Sheth sul proprio profilo Twitter attraverso un inedito teaser, scopriamo che in tutta probabilità il sopracitato device sarà opportunamente modificato per riprendere i punti chiavi del nuovo blockbuster della Marvel.

Realme GT Neo 3 arriverà in una edizione speciale per i fan di Thor

Oltre alla presenza di wallpaper, temi, suonerie, icon pack e molte altre personalizzazioni a tema Thor, è altamente probabile che anche il design esterno dello smartphone potrebbe in parte riprendere alcuni aspetti del nuovo film come ad esempio avvenne qualche anno fa con l’arrivo dello smartphone Realme X Spiderm-Man Edition.

Thunder is all set to strike once again⚡ pic.twitter.com/gB0dgfYiOe — Madhav Sheth (@MadhavSheth1) June 29, 2022

In attesa di conoscere ulteriori informazioni sul device tra cui il prezzo e l’eventuale disponibilità anche sul mercato internazionale, vi segnaliamo lo sconto del 22% per l’ottimo Realme GT 2 munito di un display AMOLED a 120 Hz, processore Qualcomm Snapdragon 888, fotocamera tripla con sensore principale da 50 MP con OIS, batteria da 5000 mAh con ricarica rapida da 65W su cavo e Android 12.

Scheda tecnica

Display AMOLED da 6.7 pollici a risoluzione Full HD+ da 2412 × 1080 pixel con frequenza di aggiornamento a 120 Hz, copertura del 100% della gamma DCI P3, vetro Corning Gorilla Glass 5 e sensore di impronte integrato con tracking del battito cardiaco;

Processore MediaTek Dimensity 8100 con 6/8/12 GB di RAM LPDDR5 RAM con 128/256 GB di spazio interno di tipo UFS 3.1;

Fotocamera posteriore con sensore principale Sony IMX766 da 50 MP con supporto OIS e apertura f/1.88, sensore ultra grandangolare da 8 MP con FOV da 119° con apertura f/2.25 e sensore macro da 2 MP con apertura f/2.4;

Fotocamera anteriore con sensore Samsung S5K3P9 da 16 MP con apertura f/2.45;

Audio tramite USB Type-C, speaker stereo, Dolby Atmos e Hi-Res Audio;

Connettività Dual SIM (nano + nano), 5G SA/NSA, Dual 4G VoLTE, Wi-Fi 6 802.11 ax (2.4 GHz + 5 GHz), Bluetooth 5.2, GPS (L1 + L5)/GLONASS e NFC;

Dimensioni: 163.3×75.6×8.2 mm;

Peso: 188 grammi;

Batteria da 4500 mAh con ricarica rapida SuperVOOC da 150W;

Android 12 con la personalizzazione Realme UI 3.0.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.