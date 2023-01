REALME GT NEO 3, smartphone che SFUGGE alla concorrenza

Se stai cercando uno smartphone potente e con ottime prestazioni a un prezzo accessibile, Realme GT Neo 3 deve rientrare sicuramente nella tua lista di possibili candidati.

In questo momento puoi trovarlo a prezzo estremamente conveniente su Amazon. Grazie al ribasso del 16% risparmi più di cento euro quindi l’affare è assicurato. Cosa aspetti? Collegati immediatamente per renderlo tuo con soli 589€.

Realme GT Neo 3: ricarica da 150W che spaventa la concorrenza

Il Realme GT Neo 3 è uno smartphone con un display SuperOLED che fa letteralmente paura. Quando lo tieni in mano i tuoi occhi spaziano con colori e risoluzione avanzata in applicazioni, contenuti multimediali e gaming senza mai fartene perdere una.

Ma non solo è bello, grazie al suo processore, ai 12 GB di RAM e ai 256 GB di memoria, questo prodotto qui è unico nel suo genere. Per questo motivo ti dico che sei vuoi il massimo, difficilmente lo troverai da altre parti.

Non te lascia una da parte neanche per quanto riguarda la fotografia. Con sensori Sony integrati al suo interno, hai una qualità impeccabile con selfie, scatti e video. Praticamente come avere una macchina professionale in tasca.

Ma aspetta qui perché non è finita: devo ancora dirti che ha una batteria che ti porta al giorno dopo e che torna al 50% in appena 5 minuti di carica. Come? Grazie alla tecnologia UltraDart da 150W.

In sintesi, il Realme GT Neo 3 è uno smartphone potente e con ottime prestazioni a prezzo più che ottimo. Acquistarlo in offerta su Amazon è un’ottima idea, non te lo lasciare scappare a soli 589€.

