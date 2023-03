Realme GT Neo 3: la fascia media ha un nuovo RIFERIMENTO (-200€)

Continua il calo di prezzo del Realme GT Neo 3 che torna al prezzo minimo storico con questa nuova offerta Amazon. Lo smartphone è ora acquistabile al prezzo scontato di 399 euro invece di 599 euro, beneficiando così di uno sconto di ben 200 euro.

Lo smartphone è dotato del potente processore MediaTek Dimensity 8100 che viene supportato da un bel display AMOLED da 6,7 pollici e da una batteria da 5.000 mAh. La versione in offerta è dotata di 8 GB di memoria RAM e 256 GB di storage.

Per accedere alla nuova offerta è possibile raggiungere la pagina Amazon del Realme GT Neo 3 tramite il link qui di sotto:

Realme GT Neo 3: tanta potenza a prezzo ridotto

Il Realme GT Neo 3 ha tutte le carte in regola per essere considerato come nuovo punto di riferimento della fascia media. Lo smartphone è dotato di un display AMOLED da 6,7 pollici con risoluzione Full HD+ e refresh rate di 120 Hz.

A gestire il funzionamento dello smartphone c’è il SoC MediaTek Dimensity 8100 supportato da 8 GB di memoria RAM e 256 GB di storage oltre che da una batteria da 5.000 mAh con ricarica rapida da 80 W.

Lo smartphone può contare su di una tripla fotocamera posteriore con sensore principale da 50 Megapixel. Tra le specifiche troviamo un sensore di impronte digitali sotto al display, il chip NFC e il supporto Dual SIM. Lato software troviamo Android 13.

Con la nuova offerta Amazon è possibile acquistare il Realme GT Neo 3 al prezzo scontato di 399 euro invece di 599 euro. L’offerta riguarda la variante Asphalt Black con 8 GB di memoria RAM e 256 GB di storage. Per accedere all’offerta è disponibile il link seguente:

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.