Realme GT Neo 2, il Re dei mediogamma a prezzo FOLLE (-19% su Amazon)

Per alcuni si tratta del miglior medio gamma del momento, per altri semplicemente lo smartphone con il miglior rapporto qualità/prezzo: la verità è che l’ottimo Realme GT Neo 2 è ancora più vantaggioso di sempre con questa offerta su Amazon.

Ad appena 329€ con il 19% di sconto, infatti, quest’oggi è la tua occasione d’oro per mettere nel carrello un device che ha tutte le carte in regola per assicurarti ogni giorno un’esperienza di utilizzo da vero top di gamma.

Realme GT Neo 2 è l’offerta di Amazon che non puoi farti scappare

Nonostante il prezzo da medio gamma puro, il device realizzato dal colosso cinese monta un bellissimo display AMOLED ad altissima risoluzione e super fluido per animazioni sempre perfette, monta un potente processore octa core di Qualcomm con tanta RAM a disposizione per avviare in un istante tutte le app che vuoi, è 5G quindi velocissimo nella navigazione e monta anche una batteria con ricarica super rapida.

Come se non bastasse, a tutto ciò si aggiunge anche un comparto fotografico di tutto rispetto: il modulo triplo, infatti, monta un sensore principale da 64 MP con IA (Intelligenza Artificiale) ideale per scattare foto ad altissima risoluzione e registrare video a qualità cinematografica.

Sei pronto a stringere tra le mani un medio gamma di assoluto livello pronto a soddisfare tutte le tue esigenze? Mettilo subito nel carrello per riceverlo direttamente a casa in appena 1 giorno e senza costi di spedizione extra con i servizi Prime di Amazon; resterai profondamente colpito dalla sua qualità costruttiva e dalle grandi performance.

