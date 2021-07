Le specifiche complete del nuovo RMX3361 del sub brand di OPPO appena state rivelate online; potrebbe trattarsi del Realme GT Master Explorer Edition.

Realme GT Master Explorer Edition: una nuova variante

La scorsa settimana, un telefono con RMX3361 è stato individuato presso il sito di certificazione TENAA con pochi dettagli al seguito, come le dimensioni del display, la capacità della batteria e le dimensioni. Ora, l'elenco è stato aggiornato con le sue specifiche complete, ma sfortunatamente le sue immagini non sono ancora disponibili. Questo telefono potrebbe debuttare come Realme GT Master Explorer Edition insieme al GT Master Edition il 21 luglio in Cina.

Il RMX3361 ha un display AMOLED da 6,43 pollici che offre una risoluzione Full HD+. È alimentato da una batteria a doppia cella da 2.100 mAh (capacità nominale). La sua capacità totale potrebbe essere di 4.200 mAh (valore nominale). Il device è alimentato da un octa-core da 2,4 GHz e dovrebbe arrivare in Cina nelle seguenti varianti di RAM: 6 GB, 8 GB e 12 GB.

Non di meno, il terminale può arrivare in opzioni di archiviazione come 128 GB e 256 GB. Il telefono si avvierà con il sistema operativo Android 11 e non avrà supporto per l'archiviazione esterna. Disporrà di una una fotocamera selfie da 32 megapixel e il pannello posteriore sarà dotato di una tripla lente così ripartita: 64 megapixel + 8 megapixel + 2 megapixel.

Le altre caratteristiche del Realme RMX3361 includono uno scanner di impronte digitali sullo schermo e il supporto per la ricarica rapida. Il telefono avrà dimensioni di 159,2 x 73,5 x 8 mm e un peso di 174 grammi. Arriverà nelle varianti colore bianco, blu e grigio.

La scorsa settimana, 91mobiles ha pubblicato un rapporto per rivelare prezzi, specifiche e rendering del telefono della serie GT Master Edition. Le specifiche del telefono corrispondono esattamente a quelle del prodotto avvistato all'interno del TENAA. La pubblicazione ha rivelato alcune informazioni aggiuntive come il supporto di una frequenza di aggiornamento di 120Hz, il SoC Qualcomm Snapdragon 778G, il supporto alla ricarica rapida da 65W e un jack audio da 3,5 mm. I prezzi dovrebbero partire da 349€.

