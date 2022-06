Realme GT Master Edition, smartphone STREPITOSO a prezzo REGALO

Sei alla ricerca di un nuovo smartphone Android con un design unico e singolare, una scheda tecnica potente e di ultima generazione con un prezzo di vendita molto competitivo? La risposta a questa tua necessità si chiama Realme GT Master Edition, un device di fascia medio-alta quest’oggi in fortissimo sconto su eBay che lo fa precipitare ad appena 219€.

Infatti, grazie a uno sconto del 45% sul prezzo di listino, quest’oggi ti offriamo la possibilità di ricevere a casa in pochissimo tempo uno degli smartphone più acclamati di questi ultimi mesi per via del suo singolare design ispirato alle valigie da viaggio e al suo incredibile rapporto qualità/prezzo.

Realme GT Master Edition crolla su eBay ad appena 219€ con il 45% di sconto

Al prezzo a cui è normalmente venduto un device di fascia media, Realme GT Master Edition ti mette a disposizione tutte le caratteristiche che puoi abitualmente trovare in device venduti a 3-4 volte tanto. Partiamo dal display: si tratta di un incredibile pannello AMOLED ad altissima risoluzione con frequenza di aggiornamento a 120 Hz e rappresenta tutto ciò di cui hai bisogno per giocare, navigare sui social, guardare video, foto e molto altro.

Sul retro è presente un modulo fotografico triplo con un potente sensore principale da 64 MP capace di scattare foto ad altissima risoluzione e registrare video a qualità cinematografica; il modulo, inoltre, può contare sulla IA (Intelligenza Artificiale) per migliorare automaticamente alcuni aspetti delle foto e dei video per offrirti risultati ancora più soddisfacenti.

Sotto la scocca trova posto un processore octa core di ultima generazione con 6 GB di RAM e 128 GB di spazio interno per scaricare e avviare tutte le applicazioni di cui hai bisogno, mentre la tecnologia di espansione virtuale della RAM ti assicura sempre un utilizzo del telefono senza lag, crash o altri problemi software. Realme GT Master Edition è un device eccellente anche per quanto riguarda l’autonomia, merito soprattutto della ricarica rapida da 65W in grado di caricare completamente il telefono in appena 33 minuti.

Cosa stai aspettando? Acquista subito il device di Realme fintanto che è in offerta con il 45% di sconto: ti assicuriamo che saprà soddisfare tutte le tue esigenze senza esitazioni.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.