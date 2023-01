Realme GT Master Edition: quasi 100€ di sconto su un prodotto BOMBA

Esistono smartphone e smartphone. Se da tempo stavi pensando di cambiare il tuo e passare a un modello avanzato, sicuramente ti sarei imbattuto nel Reame GT Master Edition.

Nonostante sia un prodotto di fascia media, questo qui è uno dei migliori sul mercato. Ti fa spendere poco ma ti regala un’esperienza unica. Ora che è in promozione al 23% su Amazon, non te lo perdere con quasi 100€ di sconto. Apri la pagina e completa l’acquisto con soli 269,99€.

Le spedizioni sono completamente gratuite e veloci in tutta Italia con i servizi Prime attivi.

Realme GT Master Edition: lo smartphone dei sogni esiste

Con un design spettacolare grazie a questa versione creata in esclusiva, Realme GT Master Edition è uno smartphone perfetto per qualunque utente. Se sei in cerca di un prodotto da utilizzare nel quotidiano e che non ti faccia mancare niente, questo è senza ombra di dubbio quello di cui hai bisogno.

Display ampio in risoluzione avanzata e AMOLED. Ciò significa che i neri sono assoluti e i colori intensi per goderti app, streaming, giochi e tutto il resto senza paura. Dopotutto hai un processore Qualcomm a portata di mano che non ti limita affatto.

Punti forte sono:

la ricarica rapida a 65W unita alla super batteria che ti porta al giorno dopo;

unita alla super batteria che ti porta al giorno dopo; la tripla fotocamera da 64 megapixel;

da 64 megapixel; 128 GB di memoria da utilizzare a piacimento;

da utilizzare a piacimento; il jack audio con auricolari in omaggio in confezione.

Che dirti, se questo smartphone è la scelta numero uno di tantissimi utenti un motivo c’è.

Non aspettare un secondo in più e rendi immediatamente tuo Realme GT Master Edition a soli 269,99€ su Amazon, non perderti il ribasso del 23%.

