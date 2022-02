Realme GT Master Edition si aggiorna: quante novità in arrivo

Realme ha avviato il rilascio di un importante aggiornamento software per Realme GT Master Edition con le patch di sicurezza al mese di gennaio e non solo. Infatti, in base alle prime informazioni pubblicate in rete, scopriamo che il device di fascia medio-alta sta ricevendo il firmware RMX-3360_11_A.10 dal peso di 154 MB.

Realme GT Master Edition riceve le patch di sicurezza di gennaio e molto altro

All'interno del firmware, come vedremo qui in basso, sono state introdotte un gran numero di correzioni di bug noti. Ecco il changelog completo delle novità presenti all'interno del firmware in fase di rilascio:

Sicurezza Aggiornamento delle patch di sicurezza di Android a gennaio 2022

Sistema Ottimizzazione della stabilità del sistema Correzione di un crash della Fotocamera nel caso in cui il telefono non venga spento da molto tempo Correzione di un bug circa le gesture per passare da un'app all'altra in modalità full screen

Bluetooth Correzione di un bug che non consentiva il bilanciamento del volume del telefono tramite alcuni device Bluetooth



L'aggiornamento al firmware può essere scaricato manualmente da tutti gli utenti muniti di Realme GT Master Edition tramite l'apposito pannello delle Impostazioni, oppure tramite la notifica OTA che vi avviserà della disponibilità della nuova build.

