Realme GT Master Edition in FORTE SCONTO su Amazon

Realme GT Master Edition è tra gli smartphone più apprezzati del 2021, grazie ad un rapporto qualità/prezzo davvero interessante. Oggi si trova in offerta su Amazon a 268€, uno dei prezzi più bassi di sempre con uno sconto del 23% rispetto al solito.

Disponibile in colorazione bianca, nera o nella bellissima versione Voyager Grey, il GT Master Edition vanta caratteristiche hardware ben superiori rispetto alla concorrenza sulla medesima fascia di prezzo. Al SoC Qualcomm Snapdragon 778G 5G si affianca un bellissimo display AMOLED con refresh rate a ben 120Hz, che offre un'esperienza d'uso fluida e reattiva.

Anche il comparto fotografico non è da meno, la fotocamera principale da 64MP consente di scatare foto nitide e degne di smartphone ben più costosi. Inoltre, non manca un sistema di ricarica ultra rapido con output a 65W, in grado di ricaricare la batteria da 0 a 100% in pochi minuti.

Oggi è possibile acquistare Realme GT Master Edition in offerta su Amazon a 268€, un'occasione da non perdere per portarsi a casa il re della fascia media, con spedizione senza costi aggiuntivi e consegna Prime.