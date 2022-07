Realme GT Master Edition, il FLAGSHIP KILLER quasi a metà prezzo (-45%)

Realme GT Master Edition in offerta su eBay con il 45% di sconto dovrebbe farti precipitare sul popolare eCommerce e mettere subito nel carrello lo straordinario smartphone di fascia media di Realme, se non altro perché ad appena 219€ ti assicura un’esperienza di utilizzo tipica di smartphone Android sensibilmente più costosi.

Lo smartphone viene definito da tutti come il “flagship killer” definitivo, una etichetta che si è conquistato per via dell’ottimo mix tra hardware e software che sa soddisfare ogni tua singola esigenza.

Realme GT Master Edition precipita su eBay con il 45% di sconto: follia da cogliere subito

Oltre a essere munito di un ottimo design singolare che ricorda le valigie da viaggio di alto livello, il device di Realme monta uno spettacolare display AMOLED tutto schermo con frequenza di aggiornamento a 120 Hz: non solo dispone di una buona calibrazione dei colori ma il refresh ad alti Hz rende ogni animazione fluida e sempre senza lag.

Sotto il cofano il potentissimo processore octa core di Qualcomm ti permette di avviare istantaneamente tutte le applicazioni di cui hai bisogno, anche i giochi di ultima generazione, mentre la batteria interna con ricarica rapida da 65W ti garantisce tantissime ore di autonomia anche dopo 30 minuti di ricarica. Inoltre, posteriormente la fotocamera tripla è costituita da un sensore principale da 64 MP con IA (Intelligenza Artificiale) per foto e video ad altissima risoluzione anche al buio.

Non farti scappare di mano questa strepitosa occasione e metti subito nel carrello uno dei pochissimi smartphone di fascia media in grado di assicurarti un’esperienza di utilizzo tipica di un top di gamma 4-5 volte più costoso. Ti assicuriamo che resterai profondamente colpito dal suo bel design, il display ad altissima risoluzione e una perfetta ottimizzazione dell’hardware e del software.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.