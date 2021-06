Realme GT Master Edition potrebbe essere il telefono RMX3366 alimentato dal SoC Qualcomm Snapdragon 870 avvistato in rete.

Realme GT Master Edition: cosa sappiamo?

Di recente, un telefono Realme con numero di modello RMX3366 è stato certificato dalle piattaforme di certificazione 3C e TENAA della Cina. In precedenza, si credeva che questo telefono arrivasse sul mercato come Realme X9 Pro. Tuttavia, gli informatori cinesi ora affermano che potrebbe debuttare come Realme GT 5G Master Edition.

L'informatore afferma che entrambi i terminali sono i due dispositivi premium in arrivo del sub brand di OPPO. Il Realme X9 sostituirà il Realme V15, mentre il Realme GT Master Edition sarà un prodotto di punta con immagini ad alte prestazioni e con un design leggero.

L'informatore ha anche affermato che il device che era stato precedentemente ipotizzato per il lancio come X9 Pro verrà rilasciato come Realme GT Master Edition. Sembra che stia parlando del telefono Realme RMX3366 recentemente certificato.

Specifiche GT Master Edition (rumor)

L'elenco TENAA ha rivelato che l'RMX3366 ha un display AMOLED FHD + da 6,55 pollici con bordi curvi e un design a fori. Si dice che sia dotato di fotocamera frontale Sony IMX616 da 32 megapixel. È probabile che il sistema di fotocamere posteriori del dispositivo sia dotato di una fotocamera principale Sony IMX766 da 50 megapixel, un obiettivo superwide Sony IMX481 da 16 megapixel e un obiettivo in bianco e nero da 2 megapixel.

La piattaforma mobile Snapdragon 870 può alimentare il dispositivo con RAM LPDDR4x e memoria UFS 3.1. Il telefono può avere fino a 12 GB di RAM e fino a 256 GB di spazio di archiviazione. Può ospitare una batteria da 4.500 mAh che supporta il SuperVOOC 2.0 da 65 W. L'informatore in precedenza ha affermato che l'RMX3366 e l'OPPO Reno 6 Pro+ sono due gadget per lo più uguali. Le uniche aggiunte evidenti di cui è dotato il modello Reno includono il motore lineare dell'asse X, una teleobiettivo e il supporto OIS.

