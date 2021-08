Realme GT Master e Explorer Edition sono ufficiali anche fuori dalla Cina. I due potenti smartphone arriveranno prestissimo in vendita anche in Italia. L'annuncio è stato accompagnato anche dell'ufficialità – anche per il nostro paese – di Realme Book, primo portatile della compagnia.

Realme GT Master e Explorer Edition in Italia

Due device di punta, che abbiamo analizzato in dettaglio solo una manciata di giorni fa, quando sono stati lanciati ufficialmente per il mercato cinese. Come previsto in diverse anticipazioni, oggi è giunto l'annuncio del loro lancio ufficiale anche in altre aree. Fra queste c'è anche l'Italia, sebbene ancora non siano stati resi noti prezzo e disponibilità.

Come anticipato, nello stesso annuncio è stato confermato l'arrivo sul nostro mercato anche del potente Realme Book, il primo potente PC portatile con display 2K.

Soddisfazione da parte di Sky Li, CEO e fondatore di realme:

“Da quando abbiamo fondato realme, non ci siamo mai allontanati dalla nostra missione di portare prodotti d'avanguardia per i giovani di tutto il mondo. Siamo entusiasti di annunciare che stiamo commercializzando nuovi prodotti AIoT per i 100 milioni di fan di realme in tutto il mondo, per donare alla giovane generazione prodotti con caratteristiche ed esperienze che possano ispirarli e farli divertire.”

Non resta che aspettare per conoscere in dettaglio prezzo e disponibilità dei nuovi dispositivi.

