La società cinese sta per annunciare la serie GT Master Edition il 21 luglio in Cina. Rapporti recenti hanno rivelato che la line-up avrà in cantiere due telefoni: il modello standard e il GT Explorer Master Edition. Oggi, l'azienda ha confermato che quest'ultimo sarà dotato del chip Snapdragon 870.

Il database di certificazione TENAA cinese ha rivelato l'arrivo di due nuovi device appartenenti al sub brand di OPPO come il Realme RMX3366 e RMX3361. Un recente leak di OnLeaks ha rivelato che il primo sarà riconosciuto come GT Explorer Master Edition, mentre quest'ultimo come GT Master Edition.

L'elenco TENAA individuato il mese scorso ha rivelato che il dispositivo sarà dotato di un processore octa-core da 3,2 GHz. Successivamente, diverse fughe di notizie hanno affermato che il dispositivo potrebbe essere equipaggiato con lo Snapdragon 870. Oggi, la società ha finalmente confermato quello che sarà il chip SD870 presente sotto la scocca.

Sebbene non sia ancora confermato, è probabile che l'RMX3361 arrivi come il primo terminale del sub brand di OPPO alimentato dal chipset Snapdragon 778G. I due prodotti vantano specifiche diverse e pare che ci sia qualche differenza nel design di entrambi.

Infine, l'RMX3361 ha un display AMOLED FHD+ da 6,43 pollici, un sensore di impronte digitali sullo schermo, una fotocamera frontale da 32 megapixel, una tripla fotocamera da 64 megapixel, chip SD778G e una batteria da 4.300 mAh con ricarica rapida da 65 W.

Il modello Explorer (RMX3366) ha uno schermo AMOLED FHD+ da 6,55 pollici, un sensore di impronte digitali in-display, una fotocamera selfie da 32 megapixel, una tripla fotocamera da 50 megapixel e una batteria da 4.500 mAh con supporto di ricarica da 65 W.

