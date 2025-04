Realme GT 7 Pro con Snapdragon 8 Elite: nuovo minimo storico su Amazon

È il momento giusto per acquistare il Realme GT 7 Pro. Il top di gamma di Realme, dotato del SoC Qualcomm Snapdragon 8 Elite, è ora disponibile al prezzo scontato di 675 euro. Si tratta del nuovo minimo storico per lo smartphone, ora acquistabile anche optando per il pagamento in 5 rate, con carta di debito e senza interessi. La promozione riguarda la versione venduta direttamente da Amazon del Realme GT 7 Pro, disponibile per l’acquisto immediato tramite il box qui di sotto.

Realme GT 7 Pro: il top di gamma da scegliere oggi?

La scheda tecnica di Realme GT 7 Pro comprende un display LTPO AMOLED da 6,78 pollici, con risoluzione Full HD+ e refresh rate di 120 Hz. A gestire il funzionamento dello smartphone c’è il SoC Qualcomm Snapdragon 8 Elite che viene supportato da 12 GB di memoria RAM, 256 GB di storage e da una batteria con una capacità record di 6.500 mAh e con il supporto alla ricarica cablata fino a 120 W.

Il comparto fotografico, inoltre, include tre sensori posteriori con anche un sensore teleobiettivo da 50 Megapixel. Tra le specifiche di Realme GT 7 Pro c’è spazio anche per la certificazione IP68/IP69 oltre che per il supporto Dual SIM, il sensore di impronte digitali, il chip NFC e il sistema operativo Android 15, arricchito da varie funzioni IA.

Con la nuova offerta Amazon è ora possibile acquistare il Realme GT 7 Pro con un prezzo scontato di 675 euro. Lo smartphone è disponibile anche con pagamento in 5 rate mensili, con carta di debito e senza interessi. Il modello è disponibile, nella versione venduta direttamente da Amazon, tramite il box qui di sotto.