Realme GT 6T: tanta potenza e un prezzo ottimo su Amazon (anche in 5 rate)

Il Realme GT 6T è la scelta giusta per tutti gli utenti alla ricerca di uno smartphone di fascia media in grado di offrire prestazioni elevate senza spendere troppo. Con la nuova offerta Amazon, infatti, è possibile acquistare il mid-range di Realme con un prezzo scontato di 379 euro (-31%) e con la possibilità anche di pagare in 5 rate. L’offerta è disponibile di seguito.

Realme GT 6T: un ottimo mid-range a un prezzo conveniente

La scheda tecnica del Realme GT 6T comprende il SoC Qualcomm Snapdragon 7+ Gen 3, un chip in grado di offrire prestazioni elevate anche con un prezzo nettamente inferiore rispetto a quello dei modelli di fascia alta. Tra le specifiche ci sono anche 8 GB di RAM e 256 GB di storage UFS 4.0.

Il mid-range di Realme è dotato di un display LTPO OLED da 6,78 pollici con risoluzione Full HD+ e refresh rate di 120 Hz. Da segnalare anche una batteria da 5.500 mAh, con possibilità di sfruttare la ricarica rapida da 120 W. Lo smartphone ha una doppia fotocamera posteriore, con sensore principale da 50 Megapixel ed è certificato IP65. Il sistema operativo è Android 15.

Con la nuova offerta Amazon è ora possibile acquistare il Realme GT 6T al prezzo scontato di 379 euro e con possibilità anche di pagare in 5 rate mensili. L’offerta è disponibile di seguito.