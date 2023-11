Realme GT 5G Master Edition sotto i 300€: ora è un BEST BUY

L’incredibile Realme GT 5G Master Edition è uno smartphone che per design, qualità costruttiva e funzionalità sa bene come farsi notare. Ottimo display, eccellente fotocamera da 64 MP, batteria sterminata con ricarica rapida ed internet ad una velocità stellare completano il quadro tecnico di un telefono da non perdere.

Approfittane subito, prima che l’offerta termini: effettua il tuo ordine su Amazon e, grazie ad uno sconto last minute del 22%, lo smartphone Realme GT 5G Master Edition in colorazione Cosmos Black sarà tuo con soli 296 euro invece di 359 euro.

Realme GT 5G Master Edition torna in offerta

Il chip Qualcomm Snapdragon 778G, realizzato con un processo a 6 nm, offre prestazioni di altissimo livello. Con Realme GT 5G Master Edition avrai a disposizione anche 128 GB di storage interno e 6 GB di memoria RAM (a cui si aggiungono 5 GB extra di RAM virtuale).

Frontalmente, questo smartphone Realme presenta uno sbalorditivo display AMOLED con frequenza d’aggiornamento a 120Hz e diagonale da 6,43 pollici, con colori vividi e realistici. Non perderti i migliori contenuti sul web grazie alla velocissima connessione 5G. Ricordiamo poi la batteria da 4.400 mAh con ricarica rapida a 65 W e la fotocamera principale posteriore da 64 MP.

Fai in fretta, prima che le unità a disposizione finiscano: aggiungi al carrello il tuo nuovo smartphone Realme GT 5G Master Edition, lo pagherai ulteriormente meno ed arriverà a casa velocemente con spedizione gratis.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.