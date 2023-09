Realme GT 5 UFFICIALE: scheda tecnica da urlo e ricarica a 240W

In questi giorni è stato presentato ufficialmente il nuovo Realme GT 5; il device è un top di gamma in tutto e per tutto, dotato di specifiche tecniche impressionanti, di una serie di caratteristiche di punta, con un processore top e una batteria che si ricarica a 240W. Scopriamo insieme tutte le sue funzionalità nell’articolo completo. Al momento sappiate che è disponibile solo in Cina; non sappiamo se e quando arriverà da noi ma crediamo che giungerà nel mercato internazionale nei mesi a venire.

Realme GT 5: le sue caratteristiche complete

Partiamo dal design di Realme GT 5: l’azienda cinese ha collaborato con il brand BYD Electronisc per realizzare un vetro sulla back cover chiamato “Miracle Glass”. C’è un corpo bicolor e un modulo fotografico veramente generoso che occupa tantissimo spazio, un po’ come la fascia centrale dei Pixel di Google, per intenderci. C’è una striscia luminosa LED di forma rettangolare (Halo Pro) che consente di avere tanti colori e vi è poi finestrella trasparente che svela il processore interno di Qualcomm.

Sempre sul fronte del design segnaliamo l’ottimo display OLED da 6,74 pollici con risoluzione 1,5K, refresh rate di 144 Gz, selfiecam al centro del pannello e molto altro ancora. Non manca poi un ottimo chip display X7 sviluppato da PxielWords per ottenere un’esperienza visiva senza paragoni. La luminosità massima è di 1400 nit e le cornici sono super strette (solo 1,46 mm).

Sotto la scocca troviamo il processore Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 coadiuvato da 24 GB di RAM LPDDR5 e da 1 TB di memoria su base UFS 4.0. Viene venduto in due iterazioni differenti per batteria e velocità di ricarica. Uno ha una cella da 5240 mAh che si ricarica a 150W in diciotto minuti, l’altro invece gode di una batteria da 4600 mAh che è in grado di ricaricarsi in meno di dieci minuti (nove e 30 secondi, per la precisione).

Sul fronte fotografico troviamo tre sensori sul posteriore e il principale è un Sony IX890 da 50 Megapixel con OIS e PDAF, coadiuvato da un’ultrawide da 8 Mega e da un macro tuttofare da 2 Mpx. Anteriormente la selfiecam è da 16 Mpx. C’è il fingerprint in-display, l’NFC, il Dolby Atmos e la skin Realme UI 4.0 basata su Android 13. Le colorazioni sono due: Flowing Silver Illusione e Starry Oasis. I prezzi partono da 2999 Yuan per il modello da 12+256 GB (al cambio circa 411 dollari). Siamo curiosi di sapere quando arriverà da noi e quanto costerà in Europa.

Intanto, se cercate l’ottimo Realme GT Neo 3 sappiate che su Amazon si porta a casa con soli 699,00€ spese di spedizione incluse. È la versione più esclusiva e vale molto più di quanto costa; non lasciatevelo sfuggire.

