Realme GT 2, top di gamma STREPITOSO a prezzo FOLLE su Amazon

Sei alla ricerca di uno smartphone Android di fascia alta con un bel design, una scheda tecnica potente e una fotocamera ad alta risoluzione? Questa offerta di Amazon sull’ottimo Realme GT 2 casca proprio a pennello: con uno sconto del 15% raggiunge un prezzo in cui è praticamente impossibile resistergli.

Infatti, ad appena 465€, il prezzo di un comune smartphone Android di fascia media, ricevi a casa un device che non ha nulla da invidiare ai device di fascia premium da 1000 euro.

L’incredibile top di gamma Realme GT 2 è in offerta su Amazon con il 15% di sconto

Dotato di un design curato e con una sapiente scelta di materiali, lo smartphone di Realme monta un bellissimo display AMOLED ad altissima risoluzione con frequenza di aggiornamento a 120 Hz; utilizzalo per guardare video, chattare e lavorare senza alcun compromesso. Sotto la scocca è presente un potentissimo processore Qualcomm di ultima generazione con 8 GB di RAM e 128 GB di spazio interno per avviare qualsiasi applicazione Android senza lag o altri problemi, mentre la batteria da 5000 mAh con ricarica rapida da 65W ti assicura ore e ore di utilizzo senza temere di restare a secco proprio sul più bello.

Per quanto riguarda la fotocamera posteriore, Realme GT 2 dispone di un sistema triplo con un potente sensore principale da 64 MP con stabilizzazione ottica per scatti sempre di altissimo livello e video ad alta risoluzione con qualità cinematografica.

A questo prezzo hai l’opportunità di mettere le mani su un top di gamma in tutto e per tutto, a partire dal design, passando per la scheda tecnica e arrivando alle fotocamere di altissimo livello. Non perdere altro tempo e mettilo subito nel carrello per riceverlo domani in giornata e senza costi di spedizione grazie ai servizi Prime.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.